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忘拉病床圍欄害失智婦摔下床腦出血 外籍看護坐牢判賠10.3萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名患有失智症的老婦入住養護中心，因外籍看護薇薇忘記拉起病床圍欄，讓她不慎摔下床而受傷住院，家屬提告求償100萬元，台北地方法院判薇薇應賠償10萬3000元，可上訴。

家屬提告主張，老婦因有失智症而由養護中心照護，但薇薇2020年6月19日凌晨0時許協助老婦就寢後，疏於拉起固定病床圍欄就離開，老婦不慎跌下床而蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下出血、頭部撕裂傷，送醫住院13天。

家屬認為，老婦住院首日無人照護，只能由女兒請假照顧，之後也得陸續陪伴檢查，卻仍繼續付養護中心費用，且女兒得私下給養護中心紅包，給予老婦比較好的照顧；老婦出院後無法安睡需要約束，尤其額頭上的疤痕造成永久性毀容，請求薇薇賠償100萬元。

薇薇指出，養護中心除了老婦住院首日之外，其他天都有派員照護，應無需老婦家人看護，醫療費用也由養護中心墊付；她是外籍人士，名下沒有任何財產，且求職困難目前無業、沒有收入來源，更因本案服刑4月，認為對方請求金額過高。

台北地院指出，老婦因罹患極重度失智症，住院期間確實需要專人看護，但僅有住院第一天由家人請假照顧，之後皆由養護中心派員照護，並審酌薇薇事發至今沒有工作，生活皆由丈夫扶助，且刑事也已執行完畢，判薇薇應賠償10萬3000元。

示意圖／ingimage
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失智症 外籍看護

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