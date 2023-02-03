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台大逆子弒母該怎判？ 律師主張吸毒影響辨識能力應無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台大畢業的王姓男子與母親共同持有家族經營的船務報關公司股份，2021年7月因不滿母親遲遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，他拿空氣清淨機猛砸母親頭部，再掐死。基隆地方法院認為王手段惡劣，考量他有被害妄想，判無期徒刑。台灣高等法院2日開庭，王承認犯行並請求輕判，律師辯護王當時精神不健全，應無罪。

許婦為基隆一家報關行負責人，開設報關行40多年，她與王姓二兒子同住。前年7月9日凌晨3點多，王在4樓母親臥房外以蠟燭燒毛毯，逼母親出來。許婦被濃煙嗆醒，雙方爭吵，王持客廳的空氣清淨機重砸母親的頭，她倒地。

王再掐住母親的脖子，許婦因頭部有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭死亡。翌日報關員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

基院認為，王與母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股。王把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾多次爭執、吵架。法官發現王長期有施用安非他命惡習，妄想手機「被入侵」、住家遭監聽，但與母親同住應有相當的感情基礎，許婦多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品；基院批王不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫。

一審認為王手段殘暴，也無悔意，考量他因有被害妄想，且精神鑑定建議應施以精神治療，非完全泯滅人性，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方和王都上訴，台灣高等法院去年10月20日行準備程序，辯護律師主張王的精神狀況嚴重，但一審判書卻沒說明如何區分刑法第19條第1項與第2項的適用，理由不備，也認為檢方上訴無理由。法官問王將手機扔進馬桶的用意？王答稱因手機被入侵，他這麼做是「自我保護」；當被問到為什麼打媽媽？他則說「不確定旁邊的是誰」，並稱遭受母親攻擊，他以為是要傷害他。

昨天的審理庭上，王承認犯行，但希望法官從輕量刑。律師表示，一審認定王有嚴重妄想，又何以判定他能理解殺人罪？且相關事證可證明案發、前、中後王受妄想影響判斷能力，原判決違誤。

律師指出，王從2021年6月起就有狀況，例如有人把他的毒品藏起來，因此而去觸摸高壓電，而他妄想「永豐銀行」亂扣錢，因永豐銀的商標是紅色的，連帶使用紅色的美麗華百樂園、有情門設計家具等企業也為他所惡。律師認為王施用高濃度的毒品，以致不能控制自己的行為，從醫師的鑑定報告來看，王的行為應綜合判斷，不應切割單一時點，怎麼可以因為王的記憶清楚，就認定他與常人無異？

王在殺害母親後，曾在臉書上貼文「我媽媽死了 救命」，律師認為他有對外求援之意，且王曾說只是要打暈媽媽，在民事求償案中也認諾賠償500萬精神慰撫金給家人，種種悔意應納為量刑參考。

審判長詢問告訴代理人意見，告代表示1日傍晚接獲王會認罪的訊息，雖然現在才承認，家屬決定不再要求加重刑度，但仍要王負起責任，請法官依法判決。告代說，不知王認諾賠償，只知基隆地院民事庭22日將開調解庭。

高檢署公訴檢察官認為王姓男子吸安導致精神不健全，用電器砸死母親，他記憶猶新，有辨識能力。檢察官指東方傳統文化裡，殺害母親的罪惡千萬倍於弒父，逆倫更嚴重。高院定3月23日宣判。

台大畢業的王姓男子毆打、掐死母親，一審遭地隆地院判處無期徒刑。王和檢方都上訴，台灣高等法院2日辯論終結，王認罪，請求從輕量刑。記者王宏舜／攝影
台大畢業的王姓男子毆打、掐死母親，一審遭地隆地院判處無期徒刑。王和檢方都上訴，台灣高等法院2日辯論終結，王認罪，請求從輕量刑。記者王宏舜／攝影

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律師 毒品 殺人

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