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五角大廈稱「在美國領空發現中國間諜氣球」！不擊落原因曝光

主管狎2女工程師還讓人妻付房錢 綠帽模範警察獲賠50萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

知名半導體公司劉姓課經理先後與郭姓、王姓下屬發展婚外情，劉妻發現他劈腿王女，向同為課經理的王夫告狀，桃園地方法院判劉須賠王夫8萬元。郭女不滿劉移情別戀，申訴遭性騷擾，公司調查後決議不成立並停聘她，戴綠帽的警察丈夫要求劉和「監督不周」的公司賠償240萬元，一審判劉須賠50萬，台灣高等法院駁回劉上訴確定。

劉姓課經理2021年8月離婚，同年12月月薪17萬的工作也沒了。

郭夫是月薪7萬的警察，曾獲全國模範警察殊榮，但當他戮力從公之際，在半導體公司工作的妻子卻出牆直屬主管。郭夫指控劉姓課經理濫用職務機會、權勢命令妻子性交，侵害他的配偶權，而公司未盡管理監督之責，提告要求劉和公司賠償他240萬元。

桃園地院認定劉與郭女發生多次性行為，逾越一般男女交往分際，衡量劉與郭夫的身分、經濟狀況、損害程度，判劉應賠償郭夫50萬精神慰撫金。半導體公司部分，桃院認為性行為和婚外情都發生在下班時間，與執行職務無關，要求公司共同賠償無理，判公司不用賠。

劉不服一審判決結果，上訴高院。高院發現郭女和劉姓課經理從2019年7月至2021年12月間，多次在桃園的汽車旅館開房間，劉在公司訪談時自承「她跟我說她想要戀愛的感覺，剛好我在我的婚姻沒有得到關懷也需要性」、「房間的錢都是郭女付的，因為我買房子以及有家庭的花費」、「2020開始有比較頻繁，大概兩周會發生1次，大部分是下班後去，但也有曾經中午休息時間去」。

對照郭女向公司提的申訴書寫道「主管當時告訴我這種關係一定要建立在肉體關係之上，他提了很多次，我後來覺得逐漸被他說服，就發生了第一次的關係」、「2019年的時候大概一、兩個月會發生1次，但從2020年開始次數就變得比較頻繁，1個月大概會發生1至2次」，說法吻合。

劉否認和郭女是情侶，主張配偶權非民法所保護的客體，就算真有「配偶權」存在，他也不是郭女、郭夫婚姻契約的當事人，無須負損害賠償責任。

高院指出，司法院釋字第552、554、712號解釋明確揭示婚姻與家庭受憲法保障，釋字第569號解釋也說明「有配偶而與人通姦，悖離婚姻忠誠，破壞家庭和諧，侵害憲法第22條所保障之自由權利」，劉與郭女至少性交25次，不是大眾所能忍受，痛苦的郭夫求償有據，駁回劉上訴。

郭女因違反公司工作規則、道德準則、忠誠義務，公司2021年12月27日終止聘僱，她為保住每月11萬的工作，提確認僱傭關係存在訴訟，但一審敗訴，目前上訴高院中。

知名半導體公司劉姓課經理先後與郭姓、王姓下屬發展婚外情，郭女不滿劉移情別戀，申訴遭性騷擾，公司調查後決議不成立並停聘她。戴綠帽的警察丈夫要求劉和「監督不周」的公司賠償240萬元，一審判劉須賠50萬，台灣高等法院駁回劉上訴確定。記者王宏舜／攝影
知名半導體公司劉姓課經理先後與郭姓、王姓下屬發展婚外情，郭女不滿劉移情別戀，申訴遭性騷擾，公司調查後決議不成立並停聘她。戴綠帽的警察丈夫要求劉和「監督不周」的公司賠償240萬元，一審判劉須賠50萬，台灣高等法院駁回劉上訴確定。記者王宏舜／攝影

婚姻 警察

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