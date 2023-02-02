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傳童玩節標案疑圖利業者 宜縣府：會進行了解

中央社／ 宜蘭縣2日電

菱傳媒報導，宜蘭國際童玩藝術節傳出標案弊端，剛請辭的宜蘭縣文化局長呂信芳疑洩漏標案資訊圖利護航特定業者。宜蘭縣府對此今天表示，會進行了解。

宜蘭檢方對此指出，對於相關報導尚無所悉，也沒收到報請指揮訊息。

菱傳媒報導，宜蘭縣文化局日前接獲檢舉，指控有業者向文化局官員關說童玩節競標案未遂，文化局初步清查發現有40到47件異常採購案，包括疑有評選委員事先洩漏標案資訊給業者，部分標案甚至出現配合廠商成本、量身打造標案規格情形，因此將全案函送廉政署偵辦。

菱傳媒在報導中也提及，檢廉初步懷疑，呂信芳在2019年任職蘭陽文教基金會期間，疑洩漏標案資訊等方式圖利護航特定業者。

宜蘭縣副縣長林茂盛今天告訴中央社記者，文化局屬縣府一級機關，有些業務是機關內部處理，縣府會向文化局進行瞭解；政府機關有完整機制，民眾若提出舉證資料陳情，會依法辦理。

中央社記者致電呂信芳，但截至發稿前，呂信芳未接電話。

文化局 宜蘭 關說

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