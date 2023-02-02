男滯欠酒駕罰鍰保單也不保 暖心書記官親赴工地馬上辦
49歲邱姓男子7年多前騎機車，經警攔檢後酒測超標，遭台南市府交通局裁處9萬元，連同滯欠2年全民健保費，合計滯欠近10萬元，行政執行署台南分署調查，邱男雖有4萬多元保險解約金可供執行，但得知其經濟不佳，今天赴邱男工地協助辦理分期，並匯款繳納第一期分期款5千元。
台南分署表示，收案後曾扣押邱男的保險金債權，因給付條件不符，無法扣得款項，惟經調查如辦理解約，則有4萬多元的解約金可供執行。因此，執行人員在函請保險公司強制解約前，先通知他表示意見。
邱男表示，因父親癌症末期，由他一人照顧，目前在工地做粗工，經濟狀況不佳，保險金是有事故發生時，能有個基本保障，請求不要執行解約金，願意辦理分期。他說，在東區工地工作，有工作就要把握，請假恐怕要扣薪水。
因此，執行人員體恤其經濟弱勢，今天親赴邱男工地現場旁，在戶外製作詢問筆錄，協助他書寫分期筆錄，並匯款繳納第一期分期款5千元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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