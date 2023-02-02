TDR冤獄 法界呼籲陳建仁盡速修證交法保障人權
行政院長陳建仁擔任副總統時，曾是總統府人權諮詢委員會召集人，陳在2017年1月16日出席「兩公約第二次國家報告國際審查會議」開幕式時表示，將讓台灣成為亞洲最具指標人權國家。
不過，法界人士表示，身為主管證券機關的金管會，卻未核定「台灣存託憑證」（TDR）為我國《證交法》有價證券，且立法及行政機關竟也漠視此事，未積極修法造成TDR爭議不斷、冤獄叢生。
總統府人權諮詢委員會，主要任務包括人權政策提倡與諮詢、國際人權制度與立法研究、國際人權交流事務研議、並提供總統人權議題相關諮詢事項，該委員會對台灣在推動保障各項人權有相當正面意義。
法界人士說，陳建仁「將讓台灣成為亞洲最具指標人權國家」言猶在耳，但因為金管會與立法院怠惰鬆弛，使得TDR未明文入法，在台灣卻成了外國有價證券，法院竟還據此以《證交法》判決許多投資人，戕害人權至深。
法界人士表示，美國與日本發行的存託憑證都屬於該國的本國有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣屬於外國有價證券，台灣未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。
法界人士也呼籲，陳建仁不要忘了當初信誓旦旦說過的話，TDR如果未明文入法，今後勢必持續對司法裁判產生長遠影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定，金管會與立法院應該儘快修法，使TDR法律地位得以明確，避免冤案再起，同時給予還因此案官司纏身的受害個案即時幫助，以落實人權保障。
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