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涉賄被提當選無效之訴 台南議員開庭現身喊冤「選民服務」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議員蔡蘇秋金、將軍區鯤鯓里長王燕宗遭檢舉，去年7月底在將軍宮廟涉發放白米及禮券，經檢方依違反選罷法起訴，提起當選無效之訴，台南地院今天下午開庭，委任律師強調該場次是天靈慈善會及立委林俊憲合辦慈善活動，蔡蘇秋金到場僅是選民服務，與選舉無關。

台南地院選舉法庭下午3時30分召開準備庭，蔡蘇秋金親自到庭，惟全程委由律師團代為發言。律師表示，實際上，蔡蘇秋金服務處到場協助，僅女兒及特助的陪同，且僅有她穿有其姓名的背心，但這是她日常生活的一部分。且據相關資料，可見公益活動同步在東、南、安平、歸仁及關廟等區同步舉辦，並非針對將軍區2里而已。

律師認為，蔡蘇秋金自始至終未提到個人選舉，不但沒有行賄事實，客觀上也不會讓人誤解為選舉活動，因為她本身是議員，到場也是選民服務，主事者慈善會和立委。律師說，既然檢調據報，現場如有蒐證，相關錄影畫面即可清楚看見陪同者有無穿背心，她有無請託選民支持。

律師也表示，之所以選定將軍2里發放物資兌換券，是慈善會所指定的，並非蔡蘇秋金所指定，且蔡蘇秋金選區橫跨好幾區，公開在廟方廣播發放物資，有違賄選秘密為之的常情。

王燕宗委任律師也說，現場是慈善會和林俊憲辦公室活動，不僅是相關資料，或民眾認知都是社會救濟活動，與王或議員無關，也不可能跟選民間成立對價關係。

律師團向院方申請傳喚當時負責的慈善會吳姓男子、林俊憲，及被指收賄相關證人出面作證，且為避免浪費司法資源，無論由刑事庭或民事庭詢問證人後，相關證詞均同意引用為本案證據。

台南市議員蔡蘇秋金、將軍區鯤鯓里長王燕宗遭檢舉，去年7月底在將軍宮廟涉發放白米及禮券，經檢方依違反選罷法起訴，提起當選無效之訴。圖／取自蔡蘇秋金臉書
台南市議員蔡蘇秋金、將軍區鯤鯓里長王燕宗遭檢舉，去年7月底在將軍宮廟涉發放白米及禮券，經檢方依違反選罷法起訴，提起當選無效之訴。圖／取自蔡蘇秋金臉書

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