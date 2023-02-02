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她弒兄後又墜樓還向警哀求「不要救我」 背後原因連法官都動容

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

59歲李姓女子患有精神疾病，前年11月20日因細故與同樣患精神疾病的兄長發生爭執後，萌生輕生念頭，又擔心兄長無人照料，先以啞鈴與剪刀攻擊、企圖殺害兄長，又打給妹妹坦承殺人，趁警方到場前跳樓企圖輕生，但她在劇痛中仍向警方自首「我已經幹掉哥哥了，不要救我」，要警方快去檢查哥哥狀況。

新北地方法院審酌李女自首，精神鑑定符合減刑條件，犯罪動機、處境又有可憫之處，依法減刑後，以殺人未遂罪處1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應在執行前進入康復之家施以監護3年。

檢方調查，李女與其兄長均患有精神疾病，其兄長尤其嚴重，需長期靠人照護。因其他手足已成家，單身的李女便與兄長同住在過世雙親留下的家中，就近照護兄長。

前年11月20日下午6時許，兩人因生活摩擦起衝突，李女心情低落萌生輕生念頭，又擔心死後無人照料兄長，翌日凌晨趁他熟睡，以啞鈴、剪刀欲殺害他，造成兄長重傷。

李女隨後致電妹妹，稱她殺了哥哥，也不想活了，妹妹聞訊立即報警，但李女通話後隨即從3到4樓的樓梯間跳窗輕生未遂，警方趕抵後李女尚有意識，還向警方稱「我已經幹掉哥哥了，不要救我，讓我去找爸爸媽媽」，兩人送醫後均撿回一命。

庭審時，李女稱十分後悔對兄長下手，並獲得兄長原諒，李女處境讓合議庭都動容。

合議庭認為，李女雖造成兄長重傷，但審酌她患有精神疾病，精神鑑定符合減刑要件，犯罪動機顯然是因疾病所致，主觀惡性較低，又在員警到場時主動告知犯行，使兄長得以及時送醫獲救，犯後又坦承犯行，並經妹妹證實平日都是由李女照護兄長，認為犯罪動機及處境有可憫之處，依法三度減刑。

合議庭考量李女長期罹患重大精神病，如強制以自由刑制裁，恐怕無助消弭犯罪動機，又李女在案發後安置康復之家後，整體精神狀況逐漸穩定，認為李女如能繼續接受後續監護治療，應無再犯之虞，依殺人未遂處罪處1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應在執行前進入康復之家施以監護3年。

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長期罹患精神疾病的李女因細故與兄長爭執後，萌生輕生念頭，企圖殺了兄長再自殺，所幸警方趕抵現場將兩人送醫撿回一命。新北地院認為李女符合自首，又精神狀況符合減刑、且情堪憫恕，依殺人未遂處罪處1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應在執行前進入康復之家施以監護3年。聯合報系資料照
長期罹患精神疾病的李女因細故與兄長爭執後，萌生輕生念頭，企圖殺了兄長再自殺，所幸警方趕抵現場將兩人送醫撿回一命。新北地院認為李女符合自首，又精神狀況符合減刑、且情堪憫恕，依殺人未遂處罪處1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應在執行前進入康復之家施以監護3年。聯合報系資料照

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