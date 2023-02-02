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一事露餡…吞彰化南瑤宮香油錢519萬 前辦事員完了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地方法院判決侵占南瑤宮各類香油錢的周姓女子3月10個月有期徒刑，可上訴。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
彰化地方法院判決侵占南瑤宮各類香油錢的周姓女子3月10個月有期徒刑，可上訴。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

彰化南瑤宮2020年收到一封信徒寄捐款收據，卻查不到入帳記錄，爆出前辦事員周姓女子涉嫌2017年2月到2020年11月陸續侵吞香火錢累計519萬多元支付個人和家庭的開銷，彰化地方法院今審結，依公益侵占罪判處周女3年10個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，南瑤宮服務台人員收取各類款項後，當日或翌日將現金交給周女點收和保管，周女最遲應在一周內把各類款項依類別存入彰化市公所申設的寺廟專款戶，次月初製作南瑤宮各類款項收入解繳報告表，並連同銀行資料及收據等交給負責查核寺廟各類收入的黃姓寺廟辦事員，經確認無誤後，逐級上陳核閱，完成公款收入程序。

周女常年保管及辦理各類款項收入和解繳入庫業務，利用收取南瑤宮服務台人員交付來自民眾捐獻的油香、太歲燈、光明燈、文昌燈等款項現金的機會，自2017年2月3日至2020年11日23日累擅自以侵占差額或侵占全數款項陸續侵占入己，累積侵占達519萬多元。法官審酌周女坦承犯行，判處3年10個月有期徒刑。

據了解，周女的丈夫曾吸毒，2015年、2016年中風，周女一人負擔家計，侵占挪用油香等現金都用在醫療費和生活支出，彰化市公所寺廟室內部抽查時，發現民眾寄達南瑤宮的現金收據，公庫卻沒記錄，周女見事跡敗露主動至廉政署中部地區調查組陳述犯行，並願意接受裁判。

彰化地方法院判決侵占南瑤宮各類香油錢的周姓女子3月10個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決侵占南瑤宮各類香油錢的周姓女子3月10個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

侵占 南瑤宮 彰化

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