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退輔會職員詐榮民286萬退養金判刑14年半 嘉義分署追回百萬元退伍金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

退輔會台北市榮民服務處前輔導員周男，涉嫌盜刻印章等手法，侵吞2名老榮民286萬元就養金及存款，最高法院依貪汙罪判刑14年6月確定，周男係軍官退役轉任公職，因判刑依法要繳回退伍金。行政執行署嘉義分署受理執行後，執行人員查扣周男所有銀行帳戶存款，扣得退伍金101萬餘元。

嘉義分署表示，目前在嘉義監獄服刑中的周男為軍官退伍後再任公職，擔任退輔會台北榮民服務處輔導員，負責台北市萬華、中正區榮民的就養、就醫工作。判決指出，2009年間周男輔導的吳姓榮民，因行動不便無法領取就養金，周男謊稱吳男積欠房租，藉審核請領就養金方式變更權限機會，呈報核可由其他榮眷替吳男按月代領，前後冒領了31萬餘元。另80多歲查姓老榮民2009年7月間搬至台北市私立「愛愛院」，由周男協助安養等事宜，周男從查男的葉姓女看護處取得查男即將到期的100萬元郵局定存單等相關財物，之後又向「愛愛院」張姓社工佯稱，要安排查男轉入住榮家，張姓志工因此又將所保管的查男存摺、印章，及相關保證金交由周男保管。周男即盜領查男帳戶內的財物，共詐得254萬餘元。

分署表示，周男於2004年3月16日自軍中退伍支領退伍金，於再任退輔會輔導員犯貪汙罪。經最高法院2018年5月2日判決徒刑14年6個月確定，依陸海空軍軍官士官服役條例規定「……一、經判處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑確定者，應自始剝奪退除給與。」，周男之前所領之退伍金應予繳回。

嘉義分署受理執行後，執行人員迅速清查周男財產，立即查扣周男所有銀行帳戶存款，日前並自周男台銀存款帳戶全數扣得退伍金101萬元706元。

扣押執行命令。記者李宗祐／翻攝
扣押執行命令。記者李宗祐／翻攝

榮民 嘉義 退輔會

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