人夫塗銷配偶欄和女友訂婚 下場損失1棟房還遭求償百萬

台中彭姓人夫上網認識黃姓女子，為和她交往竟竄改身分證年紀、塗銷配偶欄並彩色影印變造，直到2人訂婚宴客後才曝光，黃不甘幸福婚姻夢碎，連同婚禮費、精神撫慰金求償99萬元，彭則說有過戶1棟房子給她當補償；法院審酌一切情狀後，判彭應給付黃25萬元，可上訴。

黃女控訴，2015年7月上網認識彭，對方為隱瞞已婚身分、年紀等，將身分證出生年改為1977年、配偶欄則塗抹成空白後，再以彩色影印方式變造取信她，自己上當後和彭交往論及婚嫁，前後因借款、喜餅、宴客、紅包等相關花費40幾萬元。

黃女還說，自己只想有個單純幸福的家，她雖不富有，但彭要她協助的事都盡力，沒想到結果卻如此不堪，因此一事導致她和家人都羞於和親友往來，重創她人生路程及心理，包括借款、婚禮費用及精神撫慰金50萬元，一共向彭求償99萬元。

對此，彭男對部分婚禮支出費用多有爭執，而自己變造身分證衍生至訂婚破局難辭其咎，但事後就歸還女方贈送的手表、金飾及紅包，2016年也將名下房子贈與黃女，該屋雖事後遭法拍，但底價扣除貸款等黃女仍取得200多萬元，認為該部分已是自己行為而對黃女損失負責。

彭也說，他已經無力負擔鉅額賠償，就本身過失也付出極大代價，且事發後黃還多次傳「我想殺你」，後又遭不明人士騷擾，認為黃求償金額過高。