影／男南下放款反遭囚禁勒贖 台南警跨域追緝5嫌被裁押

陳姓男子與2友人去年11月底駕車南下台南放款，遭借貸人籃姓男子等6人控制行動，經陳男母親報警求救，台南警方當晚在安定區摩鐵營救出陳男，將籃男等6人依擄人勒贖等罪嫌送辦外，歷經1個多月追查，上月30日遠赴花蓮將黃姓主嫌拘提到案，黃等5名集團幹部及成員遭裁押禁見。

警方調查，陳男及黃、陳姓友人等3人去年11月26日與25歲籃男碰面後，即遭籃男夥同21歲葉男、30歲施男、22歲王男、29歲蕭男及22歲杜男等6人控制行動自由，並洗劫身上財物。期間葉男等6人要求放款的陳男須支付贖金才放人，陳男母親接獲要求贖金通知後，即向當地派出所報案，並轉歸仁警分局偵辦。

警方指出，籃男等6人囚禁陳男等3人，期間不斷更換囚禁地點，並選擇高雄、台南等地摩鐵，躲避警方查緝，其中施男駕駛被害人轎車於行駛中，遭佳里警分局攔檢查獲。

另善化警分局再依脫困黃姓、陳姓2名被害人的指述，前往安定區摩鐵內順利營救出陳男，及逮捕負責看顧的籃男，現場並查扣瓦斯槍、手銬及得手贓款20萬元。警詢後，警方依強盜、擄人勒贖及妨害自由等罪，將籃男等5人移送台南地檢署偵辦，

然而，警方偵辦時，發現該集團幹部及成員未到案，經過1個多月蒐證，今年1月30日見時機成熟，分別在台南市區拘提26歲蘇男、30歲王男2嫌，並遠赴花蓮將正在度假的31歲黃男拘提，連夜帶回。