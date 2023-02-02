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欠缼安寧條例要件 家屬仍要支付4百餘萬元醫療、看護費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

林姓男子簽署預立安寧和緩醫療意願書，意即若罹患嚴重傷病，經醫師認為不可治癒，選擇安寧治療，並加註於健保卡；後來林男因閉鎖性骨折送到嘉義基督教醫院急診，因病情惡化，院方連續使用急救藥物，家屬認為健保卡已註記院方仍然違背林男安寧和緩意願，因此拒付醫療及看護費432萬餘元，並要求同金額的損害賠償提起訴訟。嘉義地院以欠缺2名見證人要件，意願書無效為由駁回。可上訴。

林男在2019年在某醫院舉辦緩和醫療抉擇宣導活動時，簽署選擇預立安寧和緩醫療意願書，同意若罹患嚴重傷病，經醫師診斷認為不可治癒，且病程進展至不可避免死亡時，選擇接受安寧和緩治療，於臨終、頻死或無生命徵象時，不接受施行心肺復甦術及其他醫療救治，並加註於健保卡。

2020年11月間林男因第五頸椎移位閉鎖性骨折，送往嘉基醫院急診，於住院治療中，因病情惡化，醫師診斷為末期。家屬認為，經醫師診斷為末期，即屬不可治癒，院方應依安寧條例規定，尊重病人意願，不強加醫療措施延長生命。但院方無視病人意願，在未告知病人及家屬情況下，自行用高劑量升壓劑及氧氣療法大量連續輸注，故意違背安寧和緩意願。並顯然有違醫療法，訴請判令損害賠償。

院方以存證信函要求支付醫療及看護費用432萬餘元，但家屬認為這些費用是為林男增加生活上的需要，並計入精神損失慰撫金，訴請院方給付。

醫院主張，意願書的簽署需要有2名具有完全行為能力人的簽署。又調閱病歷主治醫師並沒有對林男進行末期評估的紀錄，且2020年12月15日病情說明會已向家屬說明，病人經2名專科醫師判斷不是末期病人，不符合安寧條例規定。病人住院治療逾2年，意識清楚且生理徵象穩定，更顯見不符合「末期病人」的定義。也因此需要有專人陪伴照顧，但住院後家屬拒絕提出健保卡及到院照護，使林男以自費身分就醫，院方不得已以存證信函通知代聘看護照護。又在沒有健保卡可供申報健保給付，所生的醫療費用、照護費及相關衛耗材費用都要病人及家屬依醫療契約負擔給付。

法院判斷，意願書係由林男向台灣安寧照顧協會索取相關申請單填寫，於健保卡內註記，但健保署或衛福部並未就意願書是否符合要件加以審查，難以就健保卡上有註記，即認定意願書符合安寧條例的規定。健保卡上雖然有註記意願，但沒有完全行為能力者2人在場見證簽名，欠缺安寧條例要件，意願書無效，駁回其損害賠償之訴。

嘉義地院以安寧和緩醫療意願書欠缺2名見證人要件，意願書無效為由駁回損害賠償之訴。圖／本報資料照片
嘉義地院以安寧和緩醫療意願書欠缺2名見證人要件，意願書無效為由駁回損害賠償之訴。圖／本報資料照片

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