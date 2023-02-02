移民署推投案享3「優惠」 泰男逃逸三餐不繼到案狂比讚

疫情趨緩，移民署為鼓勵逾期外來人口盡速返國，今起至6月30日止，推動「自行到案」專案，凡符合資格者，將從寬論處，並採免收容、低罰鍰、不管制等3項措施，今首日，高雄一名逃逸5個月的泰籍移工，因三餐不繼，在餐廳業者協助下到案，獲悉只要繳2000元罰鍰就可回家，當場歡呼狂比讚。

移民署今實施「自行到案」專案，首日上午，高雄1名40歲泰國籍移工宋姓男子，去年10月底來台，在宜蘭縣工廠工作，因工作壓力加上飲食差異問題，經常生病，工作無法達到雇主要求，常被責難。

宋男苦撐一個月後，決定逃跑，沿路逃到高雄投靠合法工作的同鄉後，四處打零工，卻因言語不通，加上工作難找，當了失聯移工後，收入不穩定，連日常三餐都成問題。

宋男思念在泰國家鄉的妻女，四處向朋友借錢籌到機票費用後，因無力負擔高達1萬元的在台逾期罰鍰，顯得鬱鬱寡歡，日前和友人到一家泰國餐廳用餐時，老闆娘同情他的處境，大方贊助數千元，並告知移民署有「自行到案」措施，宋半信半疑允諾投案。

今天上午，宋懷著忐忑的心情，在餐廳闆娘的陪同下投案，經移民官詳細解說，「免收容、低罰鍰、不管制」等專案措施，宋聽完後，得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容，可馬上回國，難掩興奮與激動的心情，當場歡呼跳躍還瘋狂比讚，直說要趕快向其他在台同鄉宣傳這項好消息。

宋男並表示，回泰國後，會努力工作，未來若有機會，希望能帶妻女來台觀光旅遊，離開前，頻向移民官致謝。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬，並管制來台期間從原本最高3年改為最高10年。