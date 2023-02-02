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移民署推投案享3「優惠」 泰男逃逸三餐不繼到案狂比讚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

疫情趨緩，移民署為鼓勵逾期外來人口盡速返國，今起至6月30日止，推動「自行到案」專案，凡符合資格者，將從寬論處，並採免收容、低罰鍰、不管制等3項措施，今首日，高雄一名逃逸5個月的泰籍移工，因三餐不繼，在餐廳業者協助下到案，獲悉只要繳2000元罰鍰就可回家，當場歡呼狂比讚。

移民署今實施「自行到案」專案，首日上午，高雄1名40歲泰國籍移工宋姓男子，去年10月底來台，在宜蘭縣工廠工作，因工作壓力加上飲食差異問題，經常生病，工作無法達到雇主要求，常被責難。

宋男苦撐一個月後，決定逃跑，沿路逃到高雄投靠合法工作的同鄉後，四處打零工，卻因言語不通，加上工作難找，當了失聯移工後，收入不穩定，連日常三餐都成問題。

宋男思念在泰國家鄉的妻女，四處向朋友借錢籌到機票費用後，因無力負擔高達1萬元的在台逾期罰鍰，顯得鬱鬱寡歡，日前和友人到一家泰國餐廳用餐時，老闆娘同情他的處境，大方贊助數千元，並告知移民署有「自行到案」措施，宋半信半疑允諾投案。

今天上午，宋懷著忐忑的心情，在餐廳闆娘的陪同下投案，經移民官詳細解說，「免收容、低罰鍰、不管制」等專案措施，宋聽完後，得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容，可馬上回國，難掩興奮與激動的心情，當場歡呼跳躍還瘋狂比讚，直說要趕快向其他在台同鄉宣傳這項好消息。

宋男並表示，回泰國後，會努力工作，未來若有機會，希望能帶妻女來台觀光旅遊，離開前，頻向移民官致謝。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬，並管制來台期間從原本最高3年改為最高10年。

趙志成指出，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，到今年6月30日截止，呼籲像宋男的逾期滯台外來人口，可於專案期間，把握機會到移民署投案，不僅能結束在暗處四處躲藏的日子，還可免予收容及減輕罰鍰，以平安返回家鄉。

移民署今起至6月30日止，推動來台逾期滯留者「自行到案」專案，凡符合資格者，將從寬論處，並採免收容、低罰鍰、不管制等3項措施。圖／移民署提供
移民署今起至6月30日止，推動來台逾期滯留者「自行到案」專案，凡符合資格者，將從寬論處，並採免收容、低罰鍰、不管制等3項措施。圖／移民署提供
移民署實施「自行到案」專案首日，逃逸的泰籍移工宋姓男子今在餐廳闆娘的陪同下投案，得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容，可馬上回國，難掩興奮與激動的心情。圖／移民署提供
移民署實施「自行到案」專案首日，逃逸的泰籍移工宋姓男子今在餐廳闆娘的陪同下投案，得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容，可馬上回國，難掩興奮與激動的心情。圖／移民署提供
逃逸的泰籍移工宋男聽完移民官解說後，得知只要繳2000元罰款，省下8000元，不用被收容，又可馬上回國，當場興奮比讚。圖／移民署提供
逃逸的泰籍移工宋男聽完移民官解說後，得知只要繳2000元罰款，省下8000元，不用被收容，又可馬上回國，當場興奮比讚。圖／移民署提供
移民署高雄市專勤隊移民官，向投案的泰籍逃逸移工宋男解說「免收容、低罰鍰、不管制」等專案內容。圖／移民署提供
移民署高雄市專勤隊移民官，向投案的泰籍逃逸移工宋男解說「免收容、低罰鍰、不管制」等專案內容。圖／移民署提供

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