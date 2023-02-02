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板模工開神壇騙女信徒脫衣修行挨告 他喊冤被仙人跳

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓男子離婚後獨居，在自家架設神壇，誆騙女信徒說，神明要他幫忙「開筋骨」修行，便把人帶到房間，脫光衣物摸遍私密部位還用嘴舔，最後性交得逞；事後女方提告，他還一度喊冤被仙人跳，後改口坦承犯行；地院審理後，依強制性交罪判3年2個月有期徒刑。

判決指出，陳男僅國中畢業，從事模板工作，離婚後獨居，在住處開神壇，供信徒參拜，但他卻在前年於10月24日假藉宗教名義，向女信徒誆稱，神明指示要對女方進行「開筋骨」修行。

接著，陳男就將人帶到單獨帶到住處3樓房間，未經對方同意就脫去女子衣服，隨後用朱砂毛筆沾水點全身，又用手撫摸胸部、陰部、臀部等，還用嘴舔完後，強制性交得逞。事後受害女子告知親友，到醫院驗傷採證並報警，此事才曝光。

警詢、偵訊時，陳男一度否認犯罪，還質疑遭女信徒仙人跳，但後改口坦承犯行；審理期間，他更透過辯護人稱，他的犯罪手段與一般施加強暴、脅迫情況有別，也願和解，盼能給予減刑或緩刑。

但法官認為，陳男濫用女信徒信賴假借藉宗教名義，違反對方意願性交得逞，且惡行不亞於強制性交，另考量女方受害後，萌生自殘念頭，須高度依賴身心科藥物才能入眠，顯見已經造成嚴重心理創傷，並無情輕法重或刑罰過苛因此無法減刑。

雖陳男事後與受害女子達成民事調解並支付調解金，但審判程序時，女方仍不同意給予陳緩刑，加上涉犯罪刑的刑度逾2年，不符緩刑要件。

法院審理後，將他依強制性交罪，處3年2個月有期徒刑，也沒收犯罪用的手機、金紙、碗及朱砂毛筆，全案仍可上訴。

橋頭地方法院。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院。記者陳弘逸／攝影

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