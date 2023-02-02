網紅莫彩曦玩上銬遊戲遭警攔 警：手銬在台灣屬警械

擁有百萬粉絲的Youtuber莫彩曦Hailey，近期上傳她和丈夫、弟弟小胖，在台灣街頭玩美國很流行拍攝的「上銬挑戰」影片，三人挑戰在台灣銬在一起一整天，結果遭台北市大安警分局警察攔下，告知可能違反台灣法律！

美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫Adam經營的YouTube頻道，以台美文化差異跟生活體驗為主。記者李隆揆／翻攝

3人使用的是在美國亞馬遜線上都買得到的鋼鐵手銬，3人一大早銬在一起去吃早餐，再一起去公園運動，警察發現攔下三人，表示「台灣公共場所不能用手銬，這東西要沒收，台灣用這個是違法的。」

莫彩曦老公Adam說，警方在處理這件事時相當專業、冷靜，警方雖強調「這很嚴重」，但考慮他們並不知情台灣法律的情況下，並未沒收他們的手銬，還建議他們可以買玩具手銬拍片。

據了解，莫彩曦等人的拍片時間是在去年11月，遭攔地點是大安區敦化南路及仁愛路附近的小公園。大安警分局今早對此回應，警銬依據台灣警械使用條例，非經內政部許可，不得定製、販售、持有。依社會秩序維護法第63條規定：製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者，違者處三日以下拘留或新幣三萬元以下罰鍰。

大安分局表示，警方檢視莫彩曦等人購買的手銬，發現材質 雖然是金屬，但並非由鋼鐵打造的專業戒具，因此不算真正手銬，因此警方只在現場勸誡。