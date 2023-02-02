出國攜槍闖關被逮 男瞎辯：我要去結婚

桃園一名張姓男子前年7月欲挾帶改造手槍搭機飛往泰國，被航廈安檢人員查獲後，雖辯稱泰國鄉下治安差才攜槍防身，應只構成非法持有槍彈罪，但說法未被採信，最後被桃園地院依非法運輸非制式手槍罪判處4年徒刑，併科罰金5萬元；此外，張男因警詢時冒用他人姓名規避刑責，也被桃園地院依偽造文書判刑4月，得易科罰金。

判決指出，張男為避免攜槍出國情事被查獲，將改造手槍組件拆解後，分別藏在托運行李、隨身行李和右腳包紮處，但仍被安檢人員識破。他為了逃避刑責，冒用游姓男子身分做筆錄，經航警比對指紋，再添一條偽造文書罪。

審理時，張男承認攜槍，但否認非法運輸槍彈，辯稱出國是為了跟泰國女友結婚，因女友住在泰國鄉下，當地治安不好，才會攜槍防身，目的與非法運輸槍彈到泰國不同，應只構成非法持有槍彈罪。

法院調查，張男被安檢人員查獲攜帶槍彈的第一時間即冒名規避刑責，其雖稱出國是為了結婚，但也說攜槍是順便去靶場試射，試射完就丟棄。後來，張男在偵訊時說攜槍是受人所托，審理時又改口辯攜槍是為了防身，屢次供詞前後不一，實難採信。