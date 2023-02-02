快訊

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

出國攜槍闖關被逮 男瞎辯：我要去結婚

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓男子前年7月欲挾帶改造手槍搭機飛往泰國，被航廈安檢人員查獲後，雖辯稱泰國鄉下治安差才攜槍防身，應只構成非法持有槍彈罪，但說法未被採信，最後被桃園地院依非法運輸非制式手槍罪判處4年徒刑，併科罰金5萬元；此外，張男因警詢時冒用他人姓名規避刑責，也被桃園地院依偽造文書判刑4月，得易科罰金。

判決指出，張男為避免攜槍出國情事被查獲，將改造手槍組件拆解後，分別藏在托運行李、隨身行李和右腳包紮處，但仍被安檢人員識破。他為了逃避刑責，冒用游姓男子身分做筆錄，經航警比對指紋，再添一條偽造文書罪。

審理時，張男承認攜槍，但否認非法運輸槍彈，辯稱出國是為了跟泰國女友結婚，因女友住在泰國鄉下，當地治安不好，才會攜槍防身，目的與非法運輸槍彈到泰國不同，應只構成非法持有槍彈罪。

法院調查，張男被安檢人員查獲攜帶槍彈的第一時間即冒名規避刑責，其雖稱出國是為了結婚，但也說攜槍是順便去靶場試射，試射完就丟棄。後來，張男在偵訊時說攜槍是受人所托，審理時又改口辯攜槍是為了防身，屢次供詞前後不一，實難採信。

法院認為，張男如果是單純持槍防身，何必大費周章拆檢組件藏匿，規避安檢人員查緝，其行為應以非法運輸槍彈論罪。張男攜帶槍彈出國行為可議，但運輸數量僅1槍5彈，與大批運輸槍彈至國外牟利不同，也未發現張男曾持此槍犯案，若量處最輕本刑7年徒刑仍猶嫌過重，因此依法酌減其刑，再依犯罪情節及犯後態度量刑。

桃園一名張姓男子前年7月欲挾帶改造手槍搭機飛往泰國，被航廈安檢人員查獲後，雖辯稱泰國鄉下治安差才攜槍防身，最後仍被桃園地院判刑。記者陳俊智／攝影
桃園一名張姓男子前年7月欲挾帶改造手槍搭機飛往泰國，被航廈安檢人員查獲後，雖辯稱泰國鄉下治安差才攜槍防身，最後仍被桃園地院判刑。記者陳俊智／攝影

泰國 安檢

延伸閱讀

泰國羽賽／許玟琪、宋碩芸晉級女單16強

已婚饒舌歌手被抓包泰國街頭約妹開房 女方背景超大咖

超貪泰國旅行社女負責人！3個月私吞2300萬團費逃亡大陸10多年

性感女星泰國遭勒索 泰警改口認「有人收錢」

相關新聞

高雄防疫重罰又翻車 夫妻隱匿足跡挨罰60萬、法院都撤罰

高雄新冠肺炎疫情2021年中大爆發，小港區林家5口接連確診，高雄市衛生局疫調時，認為江姓婦人、林姓丈夫「擠牙膏式」協助疫...

獨／職籃球星承認找女球迷當小三遭釋出 模特兒妻子崩潰提告獲賠30萬

台灣職業籃球P.League+（PLG）球隊新竹街口攻城獅前球員潘冠翰被爆外遇女球迷，兩人坦承交往，而妻子向法院提告要求...

出國攜槍闖關被逮 男瞎辯：我要去結婚

桃園一名張姓男子前年7月欲挾帶改造手槍搭機飛往泰國，被航廈安檢人員查獲後，雖辯稱泰國鄉下治安差才攜槍防身，應只構成非法持...

88會館案 黃錦秋控告記者在LINE群組加重誹謗

檢警出入台北市「88會館」引發爭議，高檢署檢察官黃錦秋不滿簡姓男記者製造不實言論，委由律師黃秀惠對簡男提出加重誹謗告訴，...

酒駕罰錢最痛！他三犯沒肇事「判到最高點」罰48萬元

葉姓男子2度酒駕罰不怕，「三犯」被捕，台北地院認為，葉屢經處罰仍不悔改，按照累犯規定量刑，依公共危險罪判葉有期徒刑6月，...

檢察官買新車是業者付的錢 坐牢喊「冤獄很可怕」 連律師證書也被廢了

新竹地檢署前檢察官詹昭書謊稱可主導法辦抗議汙泥廠的人士，向業者索討賄賂，對方信以為真，替詹支付家具、新車費用73萬餘元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。