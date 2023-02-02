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酒駕罰錢最痛！他三犯沒肇事「判到最高點」罰48萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

葉姓男子2度酒駕罰不怕，「三犯」被捕，台北地院認為，葉屢經處罰仍不悔改，按照累犯規定量刑，依公共危險罪判葉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，還併科罰金30萬元。可上訴。

酒駕觸犯刑法公共危險罪，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，法官判葉併科罰金30萬元，「判到最高點」；進一步言，葉的有期徒刑如獲執行科檢察官核准易科罰金18萬，葉酒駕、未肇事的代價高達台幣48萬元，損失慘重。

檢方指控，葉姓男子2022年10月28日晚間8時許，在桃園市住處內飲用高粱酒，同一天上午8時30分駕車行經台北市萬華區萬大路、環河南路口，警方攔查並酒測，測出葉酒精濃度每公升0.31毫克，移送檢方偵處。

法院審理時，葉即坦承犯行，不過，法官查閱葉的相關前科紀錄，認為葉酒駕一犯再犯，決定從重量刑。

判決說，葉先前2度酒後駕車，先經桃園地院判刑2月確定，2020年9月8日易科罰金執行完畢，再犯又經同一法院判刑3月確定，2021年1月12日易科罰金執行完畢，卻在5年內再犯案。

法官審理認為，葉3的次酒駕行為不僅罪名同一，犯罪情節也一致，他屢經處罰，仍不悔改，足見對於刑罰的感應力薄弱，應加重辦理，以資矯治，審酌葉危害道路交通安全等一切情狀，依法量刑、宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子酒駕「三犯」被捕，台北地院依公共危險罪判葉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，還併科罰金30萬元。北市警取締酒駕。圖／北市交大提供
葉姓男子酒駕「三犯」被捕，台北地院依公共危險罪判葉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，還併科罰金30萬元。北市警取締酒駕。圖／北市交大提供

酒駕

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