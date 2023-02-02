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88會館案 黃錦秋控告記者在LINE群組加重誹謗

中央社／ 台北2日電

檢警出入台北市「88會館」引發爭議，高檢署檢察官黃錦秋不滿簡姓男記者製造不實言論，委由律師黃秀惠對簡男提出加重誹謗告訴，台北地檢署今天開庭。黃秀惠表示，已提供證據給檢察官。

高檢署檢察官黃錦秋出入「88會館」案，因情節重大，移送檢評會評鑑。圖／聯合報系資料照片
高檢署檢察官黃錦秋出入「88會館」案，因情節重大，移送檢評會評鑑。圖／聯合報系資料照片

警政署日前公布「88會館」案調查結果，查出共有26名警察赴宴，懲處多名高階警官。台灣高等檢察署同步公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝2名檢察官送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。

高檢署調查認定，新北地檢署檢察官王涂芝因與內政部警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘。

報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、時任政風室主任黃錦秋邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文管理的「88會館」接受無償招待；109年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到台北市「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。

黃秀惠表示，高檢署調查期間，簡姓男記者在公司內部LINE群組製造不實言論，指控黃錦秋出入88會館超過5次，並影射黃洩密；但黃不負責第一線偵查指揮及辦案，對刑事局案件亦無指揮調度權，不實言論嚴重損害名譽，已提供群組對話截圖給檢察官，也聲請傳喚群組內其他記者作證。

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