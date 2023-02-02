高雄防疫重罰又翻車 夫妻隱匿足跡挨罰60萬、法院都撤罰

高雄新冠肺炎疫情2021年中大爆發，小港區林家5口接連確診，高雄市衛生局疫調時，認為江姓婦人、林姓丈夫「擠牙膏式」協助疫調，涉嫌隱匿足跡，對兩人各開罰30萬元，夫婦倆不服提行政訴訟，法院認為市府程序有瑕疵，去年10月撤銷江婦罰單，林男部分，法院也認定林男並未規避疫調，市府未給陳述機會，今判決撤銷罰單。

判決指出，前年6月1日，林姓男子因新北市友人來訪被傳染確診，後來江姓妻子、8個月大的女兒及到訪親友也有兩人被傳染，全案總共有5人確診；江妻事後被安排到高雄長庚醫院負壓隔離病房治療，林男則入住高雄市民生醫院，一家3口分散各地接受隔離。

衛生局疫調時，發覺江婦曾在去年5月中旬，帶小孩到醫院就診，10天後丈夫的外婆到家裡作客、5月下旬有3天曾外出，後來又到另家醫院就診，6月1日又有外出購物等足跡，認為她隱匿足跡、規避疫調、妨礙防疫工作，6月10日對她裁罰30萬元。

至於林男，也被衛生局認為沒交出手機「配合」疫調，加上對於足跡採「擠牙膏式」回覆，認為他刻意隱匿足跡，依傳染病防治法重罰30萬元。夫妻倆認為衛生局開罰前都不給他們陳述機會，一次就收到60萬元罰單，提訴願也被駁回，最後循行政訴訟管道救濟。

去年10月間，高雄地院審理時，江婦主張衛生局未給她陳述機會就裁罰，程序有瑕疵，加上法官查錄音及社群對話內容，發現江婦調查過程中都能配合，沒刻意隱匿、虛構、湮滅足跡，率先撤銷江婦罰單。

至於林男部分，他主張6月3日確診後，隨即被送醫隔離，4日就被要求將手機交給警察，他在沒有手機、又累又困又擔心妻女的情況下，經疫調人員疲勞轟炸仍盡可能交代足跡，卻還被認定隱匿，就連給他其他人作證的機會也不給。

林男認為，一般人無法完全記得做了什麼事、去了哪，所以需要其他人員、方法集思廣益還原足跡，他們為了疫調，全家人腦力激盪，提供發票、車牌號碼給衛生局，結果確診第6天，就馬上收到裁處書，根本連陳述意見機會都沒有。

高雄市衛生局則反駁，稱開車外出辦事，帶小孩就診就醫，這些近日經歷的人事物，都不會是輕易可遺忘的小事，曾經親身經歷過的人。怎會如此輕忘?防疫視同作戰，一失足成千古恨，開罰30萬是於法有據。

高雄地院審理時，法官曾傳護理師作證，發現林男對於疫調人員訪談，並無明顯拒絕、不配合行為；當時林男與妻女分別隔離不同醫院，法律也沒授權警方、疫調人員可以強制收取手機，林男未交出手機，並不能說他拒絕、規避疫調。

另外，高雄市衛生局指林男隱匿友人到家中作客足跡，但當時距確診已是11日前，考量疫調過程可能有記憶不清、錯誤等情況，因此疫調報告仍有多次修正可能，不能因本件有多個版本報告，就認為林男妨礙疫調。