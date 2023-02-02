檢察官買新車是業者付的錢 坐牢喊「冤獄很可怕」 連律師證書也被廢了

新竹地檢署前檢察官詹昭書謊稱可主導法辦抗議汙泥廠的人士，向業者索討賄賂，對方信以為真，替詹支付家具、新車費用73萬餘元，被依貪汙罪判刑10年，並入獄服刑；法務部前年廢止詹的律師證書，他提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

詹2009年任職竹檢國土保育專組檢察官兼組長時，新竹祐春汙泥廠因散發惡臭被居民抗議要求改善未果，湖口鄉長、縣議員、村長率人圍廠抗議，導致工廠停工；何姓汙泥廠負責人和熟識詹的張姓溫泉業者商討後，認為主導圍廠的人被檢方起訴，應可解決停工危機，向詹求助尋求解套。

詹當時因花1100萬元購置新房，加上新居交通不便，想買新車代步，便利用張、何二人不了解地檢署內勤受理申告的分案模式，謊稱只要他輪值內勤時按鈴申告，即可由他主導法辦圍廠的人，藉此索賄。

詹否認犯行，曾訴苦「我只是顆棋子」，他一審曾獲判無罪，但被撤銷後歷審皆判決有罪，更二審認為詹重傷檢方名譽，也傷害大眾對司法的信任，令全體檢察官蒙羞，依貪汙罪判詹10年徒刑，褫奪公權6年，最高法院2019年駁回上訴定讞；詹聲請再審時曾說「冤獄真的很可怕，毀掉一個人」。

法務部2021年11月18日廢止詹昭書的律師證書，詹不服提訴願被駁回，再提行政訴訟，主張律師法廢止證書的規定應屬於行政罰，且最高法院是2019年做出確定判決，法務部遲至2021年才處分，已逾2年除斥期間。

詹昭書認為，廢止律師證書的處分審議程序採不公開的秘密黑箱作業，導致他完全沒有參與機會，程序利益嚴重受侵害，請求法院撤銷法務部的處分。

北高行指出，律師法相關規定並非行政罰，且法務部2021年7月28日有發函請詹昭書對於廢證一事表示意見，詹也有在期限內回覆，可見詹是以陳述意見方式參與會議，程序利益被沒有受侵害。