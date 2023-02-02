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坐公園喝酒卻被警包抄逮捕 他坦承畏罪潛逃乖乖就擒
高雄35歲黃姓男子，上月底傍晚時分在左營區一處公園喝啤酒，轄區警網巡邏經過，認出黃是肇事逃逸案通緝犯，因黃年輕體壯，已逃逸逾1年，唯恐他會反抗，呼叫另一組警網前來，4人將黃包抄逮捕，黃坦承畏罪潛逃，乖乖束手就擒。
左營分局新莊派出所警員蔡沛修、邱信昌，上月底傍晚6時許，行經左營區富國路一處公園時，眼尖發現一名在轄區尋找已久的肇事逃逸通緝犯黃姓男子（35歲），正坐在公園飲酒。
警方確認黃男是去年11月29日遭橋頭地檢署發布的通緝犯後，因考量已逃亡1年多的黃男年輕體壯，恐有反抗逃跑的可能，加上公園散步的長輩及學童眾多，為求慎重，呼叫另一警組巡佐舒新民及警員施福林前來。
4名員警不動聲色的靠近黃男，將黃包圍，一警手搭黃男肩膀，控制行動後確認身分，警方問黃「找你找很久了，怎麼沒來報到？」黃稱「剛回來而已，坐噴漆工作」，黃坦承被通緝才逃逸。
黃當下向警方求饒，希望不要太難看，一定全力配合，警方將他上銬逮捕，解送橋頭地檢署歸案。
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