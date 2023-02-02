70歲「肌肉男」名醫劉偉民切子宮、摘卵巢害人不孕 判無罪

婦科權威、台北醫學院婦產科主任醫師劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉依過失重傷罪起訴；台北地院審理，劉否認犯罪，法官認為劉犯罪證據不足，判他無罪。林婦可上訴。

現年70歲的劉偉民每天跑步及每周3次健身，媒體形容他現在還是「肌肉男」；劉在中山醫院兼診屢爆收指定費爭議，但病患不減，雖知名度高，風評不一；此外，林婦曾向劉請求侵權損害賠償，二審法院判劉應賠償80萬元。

檢方起訴，林婦2004年8月因子宮肌腺症至北醫就診，2005年6回診，劉偉民2005年7月擬定腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術計畫，林婦當年35歲，屬生育年齡婦女，劉卻改變計畫，切除林婦四分之三子宮，犯業務過失致重傷害罪，不過，林婦提告逾期，合議庭判不受理判決。

檢方另指控，林婦2014年7月再到北醫找劉偉民，主訴卵巢腫瘤，經診斷為巧克力囊腫，劉本可採取藥物治療，卻對林婦施行達文西機械手臂輔助卵巢輸卵管切除、子宮頸切除併子宮內膜異位燒灼手術，造成林婦提早發生更年期障礙，致精神憂鬱，犯業務過失致重傷害罪。

劉偉民辯稱，他的職責是解決病人病痛，當時林婦有口頭告知想一勞永逸，他曾說明把子宮卵、巢拿掉會提早進入更年期，但可吃荷爾蒙解決，否認醫療過失。

法官認為，醫療屬高度專業，如果醫師事先未踐行告知同意法則，但對醫療行為已善盡注意義務，仍不能認定與病人的死傷結果有因果關係。

判決說，醫療行為在救治疾病，醫療爭議動輒以刑事爭訟，醫病關係會逐漸惡化，如果法律對醫師過度苛責與檢驗，將導致醫師採取防禦性醫療措施，阻礙醫學技術進步及原本治療目的。