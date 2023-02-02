委託徵信社調查妻子出軌 抓姦變恐嚇兩業者遭起訴

陳姓男子懷疑李姓妻子和歐姓男子外遇，找鄭姓、翁姓徵信社業者蒐證，去年2月25日鄭男、鄭男發現李女和歐男獨處，與翁男闖入李女護膚工作室，稱握有兩人不雅影片，恫嚇兩人「用錢買名聲」，李女不甩鄭男威脅報警，高雄地檢署偵結，今依恐嚇罪將鄭男、翁男起訴。

李女在三民區經營護膚工作室，外型相當亮眼，去年1月間，李女的陳姓丈夫懷疑妻子出軌歐姓男子，委託國內知名徵信社調查李女和歐男行蹤，徵性社鄭姓、翁姓業者接到委託後，展開跟監調查。

去年2月25日某時，鄭男、翁男發現李女、歐男在三民區的工作室獨處，懷疑兩人在裡面幽會，當天中午闖入工作室，稱握有兩人不雅影片，要求李女、歐男和他們商談和解，鄭男要求兩人「用錢買名聲」、「家人最好顧好點」、「林爸就是要恐嚇，看要怎麼樣」。

一旁的翁男也幫腔「下一次看到我，保證你笑不出來」、「下一次你就躺著跟我講話」、「不見棺材不掉淚，翁還假裝打電話給記者，「採訪的畫，今天就要報出去嗎？」稱要將不雅影片流出。