快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

委託徵信社調查妻子出軌 抓姦變恐嚇兩業者遭起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子懷疑李姓妻子和歐姓男子外遇，找鄭姓、翁姓徵信社業者蒐證，去年2月25日鄭男、鄭男發現李女和歐男獨處，與翁男闖入李女護膚工作室，稱握有兩人不雅影片，恫嚇兩人「用錢買名聲」，李女不甩鄭男威脅報警，高雄地檢署偵結，今依恐嚇罪將鄭男、翁男起訴。

李女在三民區經營護膚工作室，外型相當亮眼，去年1月間，李女的陳姓丈夫懷疑妻子出軌歐姓男子，委託國內知名徵信社調查李女和歐男行蹤，徵性社鄭姓、翁姓業者接到委託後，展開跟監調查。

去年2月25日某時，鄭男、翁男發現李女、歐男在三民區的工作室獨處，懷疑兩人在裡面幽會，當天中午闖入工作室，稱握有兩人不雅影片，要求李女、歐男和他們商談和解，鄭男要求兩人「用錢買名聲」、「家人最好顧好點」、「林爸就是要恐嚇，看要怎麼樣」。

一旁的翁男也幫腔「下一次看到我，保證你笑不出來」、「下一次你就躺著跟我講話」、「不見棺材不掉淚，翁還假裝打電話給記者，「採訪的畫，今天就要報出去嗎？」稱要將不雅影片流出。

不過李女、歐男堅持不從，在兩人離開工作室後隨即報警，檢警偵辦時，鄭男、翁男坦承有到李女工作室商談和解，另根據現場錄音，證實兩人確實以不雅片要脅，檢方偵結後，今依恐嚇罪將兩人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。至於陳男則因罪證不足，檢方處分不起訴。

鄭姓、翁姓徵信社業者受託抓姦，結果因恐嚇反害自己被起訴。示意圖與本文人物無關。圖／聯合報系資料照片
鄭姓、翁姓徵信社業者受託抓姦，結果因恐嚇反害自己被起訴。示意圖與本文人物無關。圖／聯合報系資料照片

延伸閱讀

取消營運《Apex英雄M》、中止開發《戰地風雲Mobile》　EA手機遊戲市場策略面臨改變

LOEWE x 吉卜力霍爾的《霍爾的移動城堡》2月2日起上市

胡歌結婚！擋箭牌彭于晏狂被催婚 首回應曝人生計畫

《Apex英雄》手遊5月停服營運未滿1年 EA同時停止開發《戰地風雲》手遊

相關新聞

獨／職籃球星承認找女球迷當小三遭釋出 模特兒妻子崩潰提告獲賠30萬

台灣職業籃球P.League+（PLG）球隊新竹街口攻城獅前球員潘冠翰被爆外遇女球迷，兩人坦承交往，而妻子向法院提告要求...

委託徵信社調查妻子出軌 抓姦變恐嚇兩業者遭起訴

陳姓男子懷疑李姓妻子和歐姓男子外遇，找鄭姓、翁姓徵信社業者蒐證，去年2月25日鄭男、鄭男發現李女和歐男獨處，與翁男闖入李...

影／2023年才過一個月 蘆洲警查獲22件酒駕移送17人

為捍衛民眾用路安全，蘆洲警方以強勢執法手段，持續加強酒駕取締勤務，10天農曆春節年假期間，就查獲9件酒駕案件，且統計今年...

急難救助金公文拖418天遭記過 衛福部科員辯「過勞死」這原因上訴失敗

衛生福利部黃姓女科員拖延遲發患有心臟疾病、無法工作民眾的急難救助金，不到半年公文逾期54件、418天，並拒絕長官面談等，...

不滿投票結果罵蔡英文還嗆殺議員全家 他腦怒下場慘了

基隆26歲張姓男子因不滿四大公投結果，又在臉書看到時任高雄市議員高閔琳在蔡英文總統臉書上留言，一氣之下，留言嗆對方「垃圾...

「我們是警察」 職業賭場鴉雀無聲不開門 員警這招逮31人

彰化縣北斗警分局查獲流動職業賭場，賭場莊家和賭客知道被包圍，拒不開門，員警找到有一個房間的窗戶沒鎖，爬進窗戶進入賭場，裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。