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影／2023年才過一個月 蘆洲警查獲22件酒駕移送17人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為捍衛民眾用路安全，蘆洲警方以強勢執法手段，持續加強酒駕取締勤務，10天農曆春節年假期間，就查獲9件酒駕案件，且統計今年1月底，共查獲22件酒駕，累計罰鍰達231萬元，呼籲民眾酒後別開車，以免挨罰遭法辦。

蘆洲警方表示，警方持續加強酒駕取締勤務，以捍衛民眾用路安全。農曆春節期間，既查獲8件汽機車酒駕及1件電動車酒駕，今年1月底，共查獲22件酒駕，移送17人並查扣22部汽機車，總罰鍰高達231萬元新台幣。

其中，一名邱姓男子（48歲）因喝藥酒開車，被警方攔下盤查，經酒測值達0.18毫克；另名陳姓男子（40歲）也是喝藥酒後騎車，被警方趨前盤查，經酒測值達0.61毫克，兩件雖同是喝藥酒，但皆屬酒駕，除依違反道路交通管理處罰條例依規定開單扣車外，另依公共危險罪嫌遭移送法辦。

警方提醒，部分民眾認為藥酒是補品，不會造成酒測值超標情形，但其實藥酒含酒精成分多，民眾若飲用後駕車，一樣會觸犯公共危險罪嫌遭移送法辦。呼籲民眾只要喝有含酒精成分飲品，就不要駕車，可找代駕協助，以免觸法挨罰。同時，同行乘客也有責任勸阻駕駛酒駕，否則輕者連坐受罰，重者恐肇禍家破人亡，不可不慎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市五股區邱姓男因喝藥酒開車，被警方攔下盤查，經酒測值達0.18毫克兩件雖同是喝藥酒，除依違反道路交通管理處罰條例依規定開單扣車外，另依公共危險罪嫌遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區邱姓男因喝藥酒開車，被警方攔下盤查，經酒測值達0.18毫克兩件雖同是喝藥酒，除依違反道路交通管理處罰條例依規定開單扣車外，另依公共危險罪嫌遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區陳姓男子喝藥酒後騎車，被警方趨前盤查，經酒測值達0.61毫克，除依違反道路交通管理處罰條例依規定開單扣車外，另依公共危險罪嫌遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區陳姓男子喝藥酒後騎車，被警方趨前盤查，經酒測值達0.61毫克，除依違反道路交通管理處罰條例依規定開單扣車外，另依公共危險罪嫌遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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