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急難救助金公文拖418天遭記過 衛福部科員辯「過勞死」這原因上訴失敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

衛生福利部黃姓女科員拖延遲發患有心臟疾病、無法工作民眾的急難救助金，不到半年公文逾期54件、418天，並拒絕長官面談等，遭記過1次，她不服提行政訴訟，一審判敗訴，她提上訴卻未依法委任律師，台北高等行政法院裁定駁回，可抗告。

黃女派駐衛生福利部中部辦公室，負責社會福利補助、急難救助等業務，但她去年1月核定于姓市民急難救助金1萬元，但對方1個月內遲遲未收到款項；黃女也被王姓市民檢舉，掛斷民眾詢問電話且態度惡劣。

衛福部調查認定黃女延誤撥付急難救助金，且發現黃女2020年9月至去年2月間，公文、人民申請案件逾期54件、418天，又拒絕科長安排承接退休同仁的業務、面談、撰寫工作日誌，經考績會懲處記過1次。

黃女提告主張，她承辦急難救助案逾20年，已經呈現「過勞死」心態，加上新冠肺炎疫情，民眾案件大增，她都任勞任怨，但長官仍想讓她加辦業務，無人體恤心情，且她並非在實習，長官要求面談、寫工作日誌，是對她的羞辱。

另外，當初是民眾來電詢問的並非她的業務，總機二度轉錯電話，才會讓民眾誤以為受她欺騙，其中顯有誤會，請求法院撤銷處分。

北高行一審指出，根據民眾陳情及檢舉內容、匯款資訊等，認定黃女確實遲延1個月才撥付急難救助金，且接聽電話態度不佳，黃女也承認未在規定時限內辦結公文，並拒絕長官調整業務，會議中擅自離席等，認為衛福部處分黃女記過沒有違誤，判黃女敗訴。

黃女不服判決提起上訴，但未依行政訴訟法規定委任律師，北高行去年底裁定要求她在一周內補正，也確實送達通知，黃女仍逾期未補正，也沒有依規定聲請法院替她選任律師為訴訟代理人，北高行認為上訴不合法，裁定駁回。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

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