不滿投票結果罵蔡英文還嗆殺議員全家 他腦怒下場慘了
基隆26歲張姓男子因不滿四大公投結果，又在臉書看到時任高雄市議員高閔琳在蔡英文總統臉書上留言，一氣之下，留言嗆對方「垃圾議員、妳是狗娘養、小畜生」等不雅文字，甚至揚言要殺全家。事後高閔琳截圖報警並提告，審理期間張男雖深表悔意，但未獲諒解，法院判他拘役40天。
起訴書指，張男因不滿四大公投結果，又在2021年12月19日投票日結束隔天下午2時許，看到時任市議員高閔琳在「蔡英文Tsai ing-wen」臉書頁面上留言「謝謝台灣人民，台灣大步向前！」等文字。
張男看了相當氣憤在基隆的住處用手機登錄臉書，並用匿名帳號在高閔琳留言下方公開回覆「垃圾議員，蔡英文就是一條狗，妳是狗娘養的」、「蔡英文養的狗議員，妳媽媽也是路邊的野狗吧，不然怎麼生了妳這小畜哈哈哈哈」、「知道妳住哪，要林北殺你全家嗎」更同步Tag高閔琳。
事後高閔琳在岡山區瀏覽臉書時，發現該留言內容有歧視、羞辱及涉及加害生命安全，便報警並提告。
警方循線找到張男，依臉書截圖、臉書帳號基本資料、Google座標定位等資料佐證他的犯行，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，被橋頭地檢署依公然侮辱罪及恐嚇危安罪起訴。
法官認為，張男是有相當智識經驗的成年人，因不滿投票結果，就留言侮辱及恐嚇他人，足以貶損對方人格及社會地位，雖坦承犯行也有意願調解，但未能達成和解，審理後，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役40天，得易科罰金，全案仍可上訴。
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