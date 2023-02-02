「我們是警察」 職業賭場鴉雀無聲不開門 員警這招逮31人

彰化縣北斗警分局查獲流動職業賭場，賭場莊家和賭客知道被包圍，拒不開門，員警找到有一個房間的窗戶沒鎖，爬進窗戶進入賭場，裡應外合逮捕31人，移送賭場負責人等兩人，依違反社會秩序維護法裁罰28名賭客。

北斗警分局今天指出，春節期間有民眾檢舉，北斗鎮宮後街一間民宅從早到晚常有不明人士進出，擾亂附近居民作息，警方成立專案小組蒐證，元月31日深夜持搜索票前往賭場。

警方在賭場外面表明身分「我們是警察，開門。」賭場內頓時一片安靜，無人應門，員警另找門路，發現房子側邊有一扇窗戶沒鎖，於是打開拆除紗窗後爬進去，原來是一個沒被使用的空房間，約10名員警魚貫爬窗進入後，走到客廳喝令在場的屋主開門，在外的員警也進入房子，一舉逮捕31人。