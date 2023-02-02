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獨／職籃球星承認找女球迷當小三遭釋出 模特兒妻子崩潰提告獲賠30萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣職業籃球P.League+（PLG）球隊新竹街口攻城獅前球員潘冠翰被爆外遇女球迷，兩人坦承交往，而妻子向法院提告要求潘、女球迷連帶賠償50萬元，台北地方法院簡易庭一審判賠25萬元，合議庭二審改判2人應賠償30萬元確定。

潘冠翰身高超過190公分，主打前鋒位置，先前曾效力於裕隆納智捷球隊，2020年底進入PLG加入新竹攻城獅球隊，但前年被爆出和女球迷發生婚外情，而被攻城獅發聲明指出，潘違反球隊管理規範，且嚴重影響球隊形象，而不續約釋出。

潘冠翰妻子是藥師，也身兼模特兒，她主張兩人2018年3月結婚，但潘2021年2月開始和梁姓女子交往，雙方在通訊軟體中互稱老公、老婆，互傳訊息「我們五天沒打砲了、濕不了了、沒有魅力了、沒有性慾了」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚」，提告請求潘、梁女連帶賠償50萬元。

潘冠翰、梁女共同委任律師指出，潘婚後因工作須獨自住在球員宿舍，因此和妻子常發生爭執，潘為了配合妻子經營社群媒體事業、無心經營家庭，長期通勤台北、新竹照顧年幼的家人，妻子也多次主動要求離婚，兩人婚姻出現深刻裂痕，婚姻關係早已名存實亡。

律師抗辯，潘冠翰、梁女2021年2月相識，因一時意亂情迷而侵害配偶權，但梁女心知不妥，潘也對家庭深感愧疚，雙方同年3月底已分手，至今沒有聯絡，雙方侵害配偶權時間極為短暫、情節輕微，且梁女仍得扶養與前夫生的小孩，潘被球隊釋出也沒有收入，認為妻子請求金額過高。

台北地院簡易庭一審判潘冠翰、梁女應連帶賠償妻子25萬元；雙方皆上訴，法院合議庭二審認為潘、梁女承認男女交往，也有相關對話截圖佐證，認定確實有侵害配偶權，審酌雙方發生婚外情，甚至論及潘如何與妻子成功離婚，破壞家庭幸福圓滿，判2人應連帶賠償30萬元，全案確定。

潘冠翰。圖／翻攝自IG
潘冠翰。圖／翻攝自IG

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