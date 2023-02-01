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還有一扇窗！中壢警「大外割」逮女老師判6月不一定會關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

中壢分局葉姓警員違法盤查逮捕音樂老師詹慧玲，被桃園地院認定有罪，其中公務員假借職務上機會剝奪他人行動自由罪被判六月徒刑，不得易科罰金，外界普遍認為葉員若不上訴就肯定要坐牢，但法界人士發現「法官雖然關了一道門，但還是留了一扇窗給他」，不見得一定要關。

全量法律事務所律師陳建良指出，雖然妨害自由罪章的剝奪他人行動自由罪是最重本刑五年以下徒刑，但葉員是公務人員，依法得加重二分之一刑期，最重本刑變成七年六月，自然不符易科罰金要件。不過，不得易科罰金不代表一定會被關，依刑法第四十一條第三項規定，還是有易服社會勞動機會，然而能不能易服勞動，要看執行檢察官同不同意。

針對員警盤查爭議，陳亮佑律師事務所律師陳亮佑表示，警察違法攔查並非頭一遭，行政院政委李永得過去在客委會主委任內也曾因穿著被警察攔查，為此還抱怨台灣不是警察國家。當時社會氛圍一面倒向挺警察，但李永得的境遇也和此次事件的女老師一樣，抱怨並沒有錯。事實上，社會也有不少民眾被員警違法搜索過。

陳亮佑認為，警方盤查民眾須依據警察職權行使法，有「大外割」案作為警惕，未來執法應更加謹慎。

萬峯法律事務所律師陳志峯也說，警察盤查民眾須有相當事證可證有違法事實或嫌疑，例如吸毒酒駕要有氣味可以評斷，懷疑他人犯罪要有所本，法條雖是警察執法依據，但不能無限上綱。

音樂老師詹慧玲指控遭桃園市警察局中壢分局警員不當盤查。聯合報系資料照片／記者朱冠諭攝影
音樂老師詹慧玲指控遭桃園市警察局中壢分局警員不當盤查。聯合報系資料照片／記者朱冠諭攝影

警察 律師

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