腎臟名醫遭冒名打廣告慘記大過 乳液廠商判賠40萬元

馬偕醫院腎臟科醫師林承叡6年前獲准臨床試驗麥片凝膠乳液治療尿毒搔癢症的功效，卻被乳液廠商拿他的職稱、名字、醫院同意試驗的證明書替產品打廣告，害他被醫院記一大過，他認為廠商侵害姓名、名譽權提告100萬元，台北地方法院判廠商應賠償40萬元，可上訴。

林承叡現為馬偕醫院腎臟科主任，也曾擔任馬偕護校副教授、馬偕醫學院副教授、台灣腎臟醫學會理監事等職務，在腎臟內科醫學領域頗負盛名；他見洗腎病患常苦於尿毒搔癢症，迫切希望替病人找到有效的治療方法，又得知國際美身公司的燕麥乳液有緩和燒燙傷、異位性皮膚炎的療效，便向醫院申請麥片凝膠乳液治療尿毒搔癢症的臨床試驗，最終審查通過。

林承叡提告主張，國際美身公司起初有贊助計畫，但對方拒絕支付新案審查費而合作破局，改由他自籌研究經費，雙方沒有合作關係，但國際美身公司未經同意在官網、論壇刊登他的職稱、姓名、醫院同意臨床試驗的中、英文證明書，使消費者誤認他是產品代言人、產品得以治療尿毒搔癢症。

馬偕醫院接獲民眾檢舉投訴，林承叡才得知詳情，被醫院記一大過處分；林承叡認為國際美身公司嚴重損害他身為醫師的形象和聲譽，侵害姓名權、名譽權，提告求償100萬元。

國際美身公司反駁稱，研究計畫是由公司主導、投入人力和產品費用、派遣研究人員進駐醫院，連研究申請書都是公司撰寫，再由林承叡出名申請，且有取得林承叡的同意才登載於官網，並沒有侵害姓名權。

國際美身指出，刊登證明書是讓消費者知悉產品用途，滿足「知的權利」，沒有任何文字、廣告或影射林承叡代言產品，或收取商業利益，請求法院駁回訴訟。

法院根據證人說法，認定雙方因國際美身公司不願意支付申請費而終止合作，林承叡也沒有可能再將證明書等資料交給廠商，而國際美身刊登林的姓名、證明書的目的，是希望藉由網路宣傳經專家認證、通過臨床實驗來刺激消費者購買慾。