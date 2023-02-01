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羅東鎮長丈夫魏炎輝辱罵對手三字經 判罰2萬元
前宜蘭縣議員魏炎輝，是羅東鎮長吳秋齡的丈夫，去年10月在1場餐會上遭遇當時競選羅東鎮長的民進黨候選人黃適超，口出「我的懶鳥」等語，黃適超提出自訴，控告魏妨害名譽，日前一審判決出爐，魏炎輝犯公然侮辱罪，處拘役20天，可易科罰金。
判決書指出，魏炎輝10月2日以社區協會理事長的身分，在味芳餐廳舉辦老人餐會，黃適超晚間6時許到該餐廳拜票，魏認為黃並未受邀，根本是「外地人、外來的」，大罵「…我的懶鳥」、「…幹恁老母」、「…毋成囝」等語。當時還有網友錄下影片PO網。
黃適超認為，該辱罵已使他名譽受損，遂提起自訴。宜蘭地院開庭審理，魏炎輝對辱罵等情況坦承不諱；法官認為，魏炎輝僅因不滿黃適超未受邀就到餐廳拜票，竟在公開場合辱罵，且並未與黃達成和解，考量魏坦承犯行，及其教育程度、生活狀況等，1月16日判決，處其拘役20天，可易科罰金1000元1天，折算為20000元。
對於法官判決，黃適超說，魏的行為是惡劣的不良示範，若法官認為這樣的判決足以導正，也只能尊重；魏炎輝表示，他尊重法官判決，不會再上訴，「說過的話一定負責」，但也絕不會像黃適超道歉。
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