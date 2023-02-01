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遭大外割女老師曝心聲「判決比預期高」 若警上訴將索賠400萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

音樂女老師詹慧玲2021年於桃園中壢火車站拒警方盤查、並罵葉姓員警很蠢，遭當街大外割，依侮辱公務員罪嫌移送法辦，詹認為警方濫權提告，桃園地院判葉員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑；詹今受訪回應，對司法沒信心情況下，判10個月比預期高，若對方上訴，她將提民事賠償索賠，預計金額落在200至400萬元。

詹慧玲2021年搭乘火車至中壢後火車站，前往上課途中，遭中壢警分局興國派出所葉員認為詹神情緊張遂上前盤查，詹則拒檢遭警員大外割摔傷，互控傷害不起訴，不過詹事後提起再議，經桃園地院判葉員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。可上訴。

詹慧玲今受訪表示，這是史無前例的判決，原本對司法沒信心，認為頂多緩起訴或判2個月而已，不過聽了一些律師想法，有些認為10月夠重了，也有些人認為對方是警察，罪責有點太輕，就算他易科罰金也不到50萬，遠不及她所花的律師費。

詹慧玲指出，以人權的角度而言，上訴是對方的權利，他也應該行使，若他上訴，詹也有權以刑事附帶民事賠償索賠，預計金額落在200至400萬元。

詹慧玲說，透過她的事讓大家知道，警察若越權人民無須乖乖配合，從小到大公民教育並未教導大家如何面對警察，反而是警察應當要了解他在道德及角色上的分際。

中壢警分局表示，對於此案判決分局予以尊重，葉員目前已不在興國派出所服務，去年9月因例行輪調，已調往文化所，未給予以葉員任何懲處，職務內容也都未變更。葉員今日休假，分局都有給予關心，葉員尚在考慮是否會上訴，分局後續也會提供相關的法律協助。

中壢音樂老師詹慧玲遭違法盤查，桃園地院判決出爐，詹回應，對司法沒信心情況下，判10個月比預期高，若對方上訴，她將提民事賠償索賠。圖／聯合報系資料照
中壢音樂老師詹慧玲遭違法盤查，桃園地院判決出爐，詹回應，對司法沒信心情況下，判10個月比預期高，若對方上訴，她將提民事賠償索賠。圖／聯合報系資料照

警察 桃園 公務員

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