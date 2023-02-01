在22名成員的臨演LINE群組罵人「垃圾」　判拘10日

曾在房仲廣告中擔任演員的鍾姓男子，在有22名聊天成員在內的臨演LINE群組中影射簡姓臨演是「垃圾」，被訴公然侮辱罪；台北地院審理認為，鍾所指的垃圾確實為簡，判鍾拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

鍾、簡都為演員，鍾2021年3月24日在「撿垃圾除敗類」群組中發表「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦…」、「當一個垃圾創立一個垃圾群組，誰會那麼白痴笨蛋入垃圾群組，還承認自己是垃圾呢」等，藉以影射辱罵簡是垃圾，簡提告。

鍾否認公然侮辱，辯稱群組是私密群組，只是希望簡不要去翻群，即不要去翻演藝圈的通告群組；鍾說，他是出於善意，未指名道姓、未貼照片，且「撿垃圾」只是一個綽號而已，不是特定的對象。

法院認為，鍾指的「簡垃圾」確為簡男，簡並沒有作奸犯科的實據，鍾的言論逾越一般人對不友善言論可容忍的範圍。