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她不滿健身房清潔員「這舉動」谷歌留一星評論 挨告求償3萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

連姓女子去年9月在某運動俱樂部信義館健身，見兩名掃地清潔人員進入更衣室打掃沒脫鞋，就將兩人拍照發到谷歌評論上抱怨，並留下一星評論，未料卻遭對方提告侵害隱私、名譽權，共求償3萬元，新北地方法院認為連女行為未侵害兩人權益，駁回提告。

郭姓、柯姓清潔人員向連女提告，主張她們在更衣室打掃時，因沒有換上室內脫，被連女在更衣室偷拍，並未經允許就放上公開平台評論，讓他們心靈受到恐慌、日後恐遭人指點，侵害他們的肖像權，也讓客人反應更衣室拍照問題，造成他們困擾，要求連女移除照片。

連女反辯，認為健身房化妝間的入口明確標示「入內請脫鞋」，她卻每次都看到員工穿鞋進入打掃，才會在谷歌留下評論，希望可以使健身房改進，未料健身房不僅未做回覆，還讓清潔人員利用職務之便調閱她在健身房的個資。

法官認為，連女上傳的評論與照片，僅將清潔人員穿鞋進入更衣室打掃的事實呈現，難以認定會對郭姓與柯姓清潔人員造成名譽受損，另外連女照片是兩名清潔人員穿著鞋子要進入更衣室打掃的全身照，並非臉部特寫，對兩人隱私權侵害性不高，又基於消費者對於服務提出的合理評價，具有公益性，應保障言論自由，因此駁回郭姓、柯姓清潔人員的提告。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

健身 新北

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