余正煌告林智堅之後轉內勤 法務部長蔡清祥說話了

調查局新竹市調查站調查官余正煌控告前新竹市長林智堅論文抄襲風波，被視為是造成民進黨「九合一」選舉敗選的主因，近日傳出余被轉調內勤、有考績爭議等，法務部長蔡清祥今天說，調查官在內勤或外勤都需輪調，他予以尊重。

余正煌正因「論文門」案與林智堅對簿公堂，自訴林智堅違反著作權法、另提告加重誹謗罪，余對林採取法律動作後，他的處遇被外界關注，有人認為余被轉調內勤，是高層對余秋後算帳。

蔡清祥表示，調查官他們的工作，本來就有輪調制度，所以余這次調為內勤，這是調查局和他們的處站基於過去的慣例所做的，所以他予以尊重。

蔡清祥說，調查官在內勤或外勤都需要輪調，要有工作上的歷練，所以過去都是這樣實施的。