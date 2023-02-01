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阮哲夫涉殺嬤案今再開庭 檢今聲請2警員作證 結果卻無奈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，阮涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案，已入監服刑，二審去年審理時，檢方聲請傳喚當時有到阮住處調查的派出所警員，今天開庭時，2警員都證稱，對於當年值勤過程，已無印象，對案情釐清無幫助。

阮哲夫涉嫌殺害祖母盜領存款案，一審認定阮有偽造文書、詐欺等犯行，判刑3年6月，不過涉嫌毀棄祖母屍體、殺人等罪，則因罪證不足，判處無罪，檢方上訴台中高分院，針對無罪判決上訴，去年9月審理時，檢方聲請將阮與其母的對話紀錄，做成書面文字，合議庭裁准。

檢方另外也提到，阮祖母長年是慈濟志工，但突然失聯引起其他師兄、師姐注意，其中姜姓師兄是退休警察，曾在2015年5月間，向第二警分局文正所報案，與警方一起前往阮哲夫住處調查，檢方聲請當時配合調查的兩名警員出庭作證，合議庭當時也裁准。

院方根據當時的派出所工作紀錄，查出當時前往為民服務的是江姓、黃姓警員，如今都已分別在大雅警分局與斗六警分局服務。

檢方原想透過詢問兩名警員，確認當時調查時，阮哲夫的回應狀況，以及現場情形，有無看到阮祖母，未料兩名警員都證稱，因已事隔多年，對於當時經過，都不復記憶。

阮哲夫與委任律師在今天開庭時，對偽造文書、詐欺等罪認罪，請求從輕量刑，強調已與被害的壽險公司和解，另外殺人及毀棄屍體罪，則否認犯罪，請求院方維持無罪判刑。

阮男妹妹的委任律師吳淑芬則說，全案阮男盜領祖母存款、解約領取保金的事證明確，而且在阮妹妹察覺有異，詢問過程時，甚至動手意圖掐死妹妹，推下樓梯，阮妹身上留下的蝴蝶印傷痕就是證據，若阮沒有殺害祖母，他與其胞妹都是祖母保險受益人，何需偽造文書向保險公司解約，很多證據都指向阮男涉案，希望院方以殺人罪判刑。

台中市男子阮哲夫涉嫌殺死祖母，盜領存款、保險金案，檢方依殺人罪起訴，求處死刑，但一審在去年2月間宣判，認定檢方起訴殺人時間、手法不詳，屬推測加上無其他證據，殺人部分判阮無罪，但他盜領阿嬤存款、保險400多萬元，依偽造文書罪、詐欺判3年6月，現上訴二審審理中；阮另因先前對妹妹家暴等遭判6年入獄服刑中。

台中市阮哲夫涉嫌殺害祖母盜領存款案，今天在台中高分院開庭。圖／本報資料照
台中市阮哲夫涉嫌殺害祖母盜領存款案，今天在台中高分院開庭。圖／本報資料照

殺人 保險 盜領

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