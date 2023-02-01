中壢警違法盤查判10月 警大學者：開司法實務見解先例

桃園市中壢警分局葉姓員警違法盤查音樂老師詹慧玲案，法院昨認定葉10月徒刑。對此，中央警察大學教授許福生指出，早期類似案例，司法實務多阻卻故意，員警頂多被認定過失，但妨害自由不罰過失，本案中桃院以「故意」犯論罪，可能成為扭轉警察違法執法的契機。

中央警察大學行政警察學系教授許福生指出，過去員警違法盤查、限制行動，挨告妨害自由，法院見解多採用「限縮法律效果罪責理論」，認為員警雖具備法律構成要件故意，但欠缺罪責故意，違反注意義務，僅成立過失犯罪，學理上稱為「容許構成要件錯誤」。

許福生解釋，換言之，以往員警盤查民眾時涉妨害自由，若他在盤查時以為自己具備阻卻違法事由（例如對方形跡可疑、有犯罪跡象）、主觀上不認為自己違法，就不會涉及故意犯罪，但仍要負過失責任；不過由於妨害自由不罰過失犯，最後往往不會定罪。