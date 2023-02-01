超貪泰國旅行社女負責人！3個月私吞2300萬團費逃亡大陸10多年

郭姓女子擔任泰國旅運公司台灣區辦事處的負責人，卻在3個月內私吞2300萬元團費，被公司發現後坦承侵占款項，簽立本票作為證明之後消失無蹤，被公司一狀告上法院，她被依業務侵占罪判刑4年定讞；民事部分，台北地方法院判郭女應賠償2300萬元，可上訴。

郭女是泰國金泰順旅運公司台灣區總代理辦事處負責人，負責台灣各旅行社透過金泰順公司出團到泰國旅遊相關事項，她2006年12月間至2007年2月間陸續侵占向各旅行社收取的團費共計2300萬元。

泰國金泰順公司人員察覺沒有收到款項，要求郭女2007年4月26日到總公司對帳，郭女承認侵占並簽立面額為2300萬元的本票做為證明，隨即聯繫無著；金泰順公司報警處理，檢方偵查後起訴。

郭女坦承犯行，法院審酌她侵占金額甚鉅，侵害公司財產法益，且至今沒有賠償公司損害，一審依業務侵占罪判刑4年；郭女上訴指出，自己因無力償還鉅額賠償金，又擔心個人安危才逃往大陸10多年，期間不知自己被通緝，之後返台自白認罪，有高度悔悟之心，犯後態度良好。

郭女指出，她與公司是因賠償金額無法達成共識而未成立調解，不是她拒絕償還，認為一審刑度過苛，二審駁回她的上訴，維持4年徒刑定讞。