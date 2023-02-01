桃園通緝男臨檢報友資料辯「我臉受傷」 背錯1數字被逮

桃園市王姓男子被通緝，昨晚在網咖遇員警盤查，報出友人身分證號，幾乎所有個資倒背如流，並辯稱照片不像是「臉受過傷」，但最終因出生年次講錯被警方識破，真實身分也曝光，當場被逮。

桃園警分局武陵派出所副所長黃嘉得昨晚9時率隊執行臨檢查察勤務，在桃園區中正路某網咖逐一盤查來客時，一名男子自稱沒帶身分證件，報出28歲洪姓男子的身分證字號。

員警查詢資料庫，比對發現這名男子與洪男長相完全不一樣，但男子堅稱身分無誤，長相不一樣是因為照片是高中時拍攝，最近出了車禍事故導致容貌改變，並正確背出包括父母姓名、戶籍地等資料，堅稱「有信心可以配合回所調查」。

然而員警進一步核對資料，發現洪男明明是84年次，男子卻自稱「83年次」，經員警再度質疑，男子才面露慌張改口稱「82、83年次」，引發員警懷疑。