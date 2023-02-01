人妻勾小王下藥迷昏老公打死焚屍 2人逃死遭判賠130萬

台中人妻姚曉芳和小8歲的男友陳長吉外遇，聯手下藥迷昏她袁姓丈夫拿鐵棒打死焚屍丟水溝，姚被判16年確定，陳一、二審判無期現更一審中；事後新竹地檢署先行支付死者袁男的6歲女兒130萬元犯罪被害補償金，竹檢再向姚、陳求償全額，台中地院認有理由判2人給付竹檢130萬元，可上訴。

檢警調查，姚女（34歲）和袁姓先生婚後感情不睦，袁發現老婆和小她8歲的陳男（24歲）交往，經提告求償2人懷恨在心。2021年5月9日母親節當天，陳在咖啡摻入安眠藥，交由姚讓袁喝下，2人趁他昏迷後載往新竹橫山鄉住處行凶。

檢警查出，姚本企圖持刀殺人但經陳勸阻後，改由陳用鐵棍重擊袁頭部致死，隔天還去買汽油將遺體拖到菜園焚燒，最後棄屍在附近水溝，姚、陳還分別盜領袁戶頭、變賣車輛。

台中地院去年5月依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身，上訴台中高分院認為，陳男在全案是主導地位親自下手、手段凶殘，維持無期徒刑，姚女參與把風程度較輕、有矯正必要，撤銷改判16年，再上訴經最高法院撤銷陳男部分現由台中高分院更一審中，姚女則駁回判16年確定。

新竹地檢署主張，陳長吉、姚曉芳因殺人經法院判刑，袁男2021年6月24日死亡，其遺屬向竹檢申請犯罪被害補償金，去年8月29日如數給付，依法再向姚、陳求償全額；對此，姚、陳均表示，對於竹檢主張都不爭執且同意支付，但現在沒有能力。

台中地院查，袁男的女兒依犯罪被害人保護法規定申請補償，其於袁男死亡時才6歲，至成年為止尚應受扶養約13年多，法定義務扶養人還有生母姚女，經計算相關扶養費、精神補償等，由竹檢核給袁的女兒130萬元補償。