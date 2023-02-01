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獨／砍鄰4刀險鬧人命 一審認傷害不受理 二審撤銷發回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣丘男與楊男是多年鄰居，前年因不滿楊吊掛廢棄物噪音，涉嫌持長21公分折疊刀，砍殺楊4刀，造成楊血胸等傷勢，檢依殺人未遂罪起訴，一審認定丘無殺人犯意，僅涉傷害，屬告訴乃論，且丘家人已與楊和解，判決公訴不受理，全案上訴後，二審撤銷原判，發回苗栗地院審理。

台中高分院今宣判，認定苗栗地院認定全案屬於傷害案件有疑，原公訴不受理的判決不當，發回苗栗地院審理。

檢警調查，丘姓男子與楊姓男子是20多年的鄰居，雙方因工作噪音問題，產生糾紛，前年11月20日上午9時許，楊在住處拆除家具，並將廢棄物吊掛下樓，丘認為拆除家具、吊掛廢棄物過程產生的噪音，吵到他睡覺，因此在一樓門口與楊產生口角。

口角過程期間，丘認為有看到楊在一旁露出笑容，因而心生怨恨，返家拿出一把長22公分的折疊刀，從自家住處3樓矮牆，攀爬到楊男得住處，隨後持刀刺往楊胸、背部4刀，造成楊背部穿刺傷、氣血胸、腹出血、休克等傷勢，丘弟將扭打中的二人分開後，通報救護車到場，楊才撿回一命。

全案檢方依殺人未遂罪，起訴丘男，但苗栗地院審理時，丘男辯稱，他與楊男沒有宿怨，全案起因是噪音糾紛，只是因扭打時，才造成楊傷勢，全案也委由父親，與被害人達成和解。

苗栗地院認定，全案屬於傷害案件，屬於告訴乃論之罪，既然丘已委由父親，與被害人達成和解，也當庭撤告，全案沒有積極證據，證明丘有殺人故意，僅有傷害犯意與結果，因此諭知全案公訴不受理。

全案由檢察官上訴台中高分院後，台中高分院認一審判決有疑，公訴不受理的判決不當，發回苗栗地院審理。

苗栗縣丘姓男子前年涉持刀砍鄰居4刀，檢方雖依殺人未遂起訴，一審認定是傷害，判決公訴不受理，台中高分院今撤銷原判決，發回苗院審理。圖／本報資料照
苗栗縣丘姓男子前年涉持刀砍鄰居4刀，檢方雖依殺人未遂起訴，一審認定是傷害，判決公訴不受理，台中高分院今撤銷原判決，發回苗院審理。圖／本報資料照

殺人 噪音 廢棄物

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