中壢員警盤查「大外割」恐丟飯碗 基層警：恐打擊士氣
桃園市中壢分局葉姓警員前年盤查音樂老師詹慧玲，用柔道招式「大外割」將詹女摔倒在地挨告，今天遭判10月徒刑，其中一罪達6月、不得易科罰金，恐丟飯碗；基層警普遍認為，違法搜索若罰過失犯，對士氣打擊大，也有人認為不合理的績效壓力是「幫凶」。
中壢分局興國所葉姓警員前年4月，以疑似失蹤人口為由盤查音樂老師詹慧玲，要求出示身分證遭拒，不放行又被罵「很蠢」，以妨害公務為由使出「大外割」逮人；葉一度獲不起訴處分，但詹女聲請再議逆轉起訴，桃園地院今依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。
其中6月徒刑不得易科罰金，若葉員未上訴，入獄即丟警察飯碗，因此消息一出引發基層警界譁然，感覺士氣被打擊。
有基層警表示，葉姓員警盤查有瑕疵，但也是出於對女老師有犯罪之虞的合理懷疑，頂多算過失，由於刑法違法搜索罪不罰過失犯，幾乎沒聽過有員警因此被判刑，但法院開此先例，讓一線員警執法難度倍增。
基層員警說，警察職權行使法第6條授權員警盤查「合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者」，詹女拒絕出示證件，又不報身分證字號，綜合我國風土民情及實務經驗，自然會引起葉員懷疑，儘管事後證明有錯、該罰，法官量刑仍有失寬容。
也有基層員警分析，警察不合理績效是萬年沉痾，天天都有不同專案，除了緝毒，還有掃黑、除暴、擴大臨檢、賭博專案、地下匯兌等，開會一直檢討數字，派出所主管就有壓力，今年春安專案「復辟」，警政署雖稱「只統計、不評比」，但有統計就有比較，績效壓力仍是扛在基層身上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言