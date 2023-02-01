中壢員警盤查「大外割」恐丟飯碗 基層警：恐打擊士氣

桃園市中壢分局葉姓警員前年盤查音樂老師詹慧玲，用柔道招式「大外割」將詹女摔倒在地挨告，今天遭判10月徒刑，其中一罪達6月、不得易科罰金，恐丟飯碗；基層警普遍認為，違法搜索若罰過失犯，對士氣打擊大，也有人認為不合理的績效壓力是「幫凶」。

中壢分局興國所葉姓警員前年4月，以疑似失蹤人口為由盤查音樂老師詹慧玲，要求出示身分證遭拒，不放行又被罵「很蠢」，以妨害公務為由使出「大外割」逮人；葉一度獲不起訴處分，但詹女聲請再議逆轉起訴，桃園地院今依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。

其中6月徒刑不得易科罰金，若葉員未上訴，入獄即丟警察飯碗，因此消息一出引發基層警界譁然，感覺士氣被打擊。

有基層警表示，葉姓員警盤查有瑕疵，但也是出於對女老師有犯罪之虞的合理懷疑，頂多算過失，由於刑法違法搜索罪不罰過失犯，幾乎沒聽過有員警因此被判刑，但法院開此先例，讓一線員警執法難度倍增。

基層員警說，警察職權行使法第6條授權員警盤查「合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者」，詹女拒絕出示證件，又不報身分證字號，綜合我國風土民情及實務經驗，自然會引起葉員懷疑，儘管事後證明有錯、該罰，法官量刑仍有失寬容。