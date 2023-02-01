結婚10年做5次試管嬰兒 妻才驚覺老公偷吃女職員生小孩

潘姓女子因工作職場和黃姓人夫婚外情，2人同居還懷孕生小孩，黃當時的妻子驚覺深感痛苦，主張自己和黃10年婚姻做了5次試管嬰兒療程，後卻面臨先生外遇出軌，精神上受有極大痛苦對潘女求償80萬元，法院審酌潘侵害配偶權明確，但80萬元過高，判潘應給付黃前妻30萬元，可上訴。

黃的前妻主張，她和黃男結婚10年多，潘女2019年到先生公司上班後明知他已婚，卻仍從2020年4月起開始交往並同居、發生性行為甚至懷孕產子，還和黃互訴愛意，要求他刪除妻子照片、離婚等等。

黃前妻說，和黃婚姻期間自己曾做過5次試管嬰兒療程，承受身心痛苦，之後又發覺先生出軌造成內心痛苦不堪最終離婚，對潘女求償精神撫慰金80萬元。

潘女表示，自己確實和黃男發生婚外情並生下小孩，但黃的前妻2020年9月就已經知道此事，認為她請求權已經超過2年而消滅。

法院查，黃的前妻主張潘女和她先生婚外情、懷孕產子，對此潘女均不爭執，可見潘女、黃男交往已經逾越一般男女分際，破壞對方婚姻，侵害情節重大。

另有關潘女抗辯稱請求權超過2年時效部分，法院查，黃的前妻2021年1月雖傳訊給潘說「你們的事我很早就知道，也私下做了調查」，但綜觀前言後語，實無法推知黃前妻說「你們的事」所指為何，認定其請求權並沒有超過時效。