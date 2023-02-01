淘帝-KY爆掏空及內線交易 董事長周訓財等4高層遭訴

主要經營大陸童裝市場的上市公司「淘帝-KY」，去年爆發高層透過申購基金，作假帳掏空公司人民幣3.5億元，以及趁公布財報虧損前行內線交易。台北地檢署今依證交法等罪起訴淘帝中國公司董事長周訓財、財務總監程章濤、總稽核陳建瑋及前財務長兼發言人王冠華4人；至於勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南則罪證不足不起訴。

檢方調查，2019年9月30日，周訓財等人偽造不實申購單，製造淘帝欲購入價值人民幣3.5億多元，興銀所發行的基金商品假象，藉此掏空公司資產。事後為掩飾假投資掏空公司一事，周、程等人又在施、江等會計師至公司查核財務報表時，偽造假交易憑證，誤導會計師相信淘帝有投資興銀基金的事實，進而出具內容錯誤的簽證意見，導致財報查核不實。

後來周、程等人掏空公司犯行東窗事發，於是指示陳男發布重大訊息，對外宣稱淘帝是購買掛鉤型理財商品，但面對檢方要求出示當初購買掛鉤型理財商品證明文件，上述淘帝高層竟提供不實文件以規避偵查。