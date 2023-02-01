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淘帝-KY爆掏空及內線交易 董事長周訓財等4高層遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

主要經營大陸童裝市場的上市公司「淘帝-KY」，去年爆發高層透過申購基金，作假帳掏空公司人民幣3.5億元，以及趁公布財報虧損前行內線交易。台北地檢署今依證交法等罪起訴淘帝中國公司董事長周訓財、財務總監程章濤、總稽核陳建瑋及前財務長兼發言人王冠華4人；至於勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南則罪證不足不起訴。

檢方調查，2019年9月30日，周訓財等人偽造不實申購單，製造淘帝欲購入價值人民幣3.5億多元，興銀所發行的基金商品假象，藉此掏空公司資產。事後為掩飾假投資掏空公司一事，周、程等人又在施、江等會計師至公司查核財務報表時，偽造假交易憑證，誤導會計師相信淘帝有投資興銀基金的事實，進而出具內容錯誤的簽證意見，導致財報查核不實。

後來周、程等人掏空公司犯行東窗事發，於是指示陳男發布重大訊息，對外宣稱淘帝是購買掛鉤型理財商品，但面對檢方要求出示當初購買掛鉤型理財商品證明文件，上述淘帝高層竟提供不實文件以規避偵查。

另外，檢方還查出，2020年8月12日，淘帝公布2020年第2季財報，其中營業淨虧損高達8億5000多萬元，換算下來每股虧損7.59元，還因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億。但周訓財卻在財報公布前一個月，將財報虧損的重大訊息，事先透露給王冠華，以致王自2020年7月中旬至8月13日的禁止交易期間，陸續內線交易賣出198張股票，藉此避損148萬多元。

上市公司「淘帝-KY」董事長周訓財、財務總監程章濤、總稽核陳建瑋及前財務長兼發言人王冠華4人，涉嫌掏空公司及內線交易遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
上市公司「淘帝-KY」董事長周訓財、財務總監程章濤、總稽核陳建瑋及前財務長兼發言人王冠華4人，涉嫌掏空公司及內線交易遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影

掏空 內線交易

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