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苛扣員工防疫津貼 嘉義某飯店業者敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某飯店於防疫期間被徵調為防疫旅館，員工除本薪資外另有衛福部每日1500元防疫津貼，但飯店業者卻以防疫期間仍是所屬員工，這筆津貼是業者的防疫補償，將薪資扣除防疫津貼後，另發300元任務加給後再發給員工，員工忿恨不平，以業者苛扣工資等違法事證告上法院。嘉義地方法院判業者敗訴，應返還員工津貼及資遣費，可上訴。

位於嘉義縣山區的這家飯店，因應疫情被徵調為集中檢疫場所，飯店4名員工也被徵調為疫情隔離場所的支援人員，並依據「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」，薪資部分比照薪資計算，另有額外每日1500元防疫津貼。前年主管機關將防疫津貼直接撥入員工帳戶內，業者發薪時卻將這筆津貼扣除後另發300元的任務加給，令員工不滿而向衛福部嘉義醫院提出申訴，後來員工又被迫離職終止勞動契約；因雙方協調未果而走上訴訟。

業者認為，檢疫徵調的兩造為衛福部與業者，由業者提供場所、設備及人員給衛福部作為檢疫用途，衛福部給予業者損失補償。徵調期間員工雖經衛福部徵調為檢疫人員，業者仍然是雇主身份，員工的工作內容由原旅館勞務提供改為檢疫勞務，仍屬為業者提供檢疫勞務而受領工資給付。徵調期間衛福部給付的員工津貼補償，是因為業者蒙受營業損失，由衛福部對業者的為防疫補償收入，與員工受領報酬不同。因此，員工與衛福部在徵調期間並不成立雇傭關係，防疫津貼應是業者的防疫補償收入。

法官認為，防疫津貼是主管機關對於員工等人遭徵調為防疫工作人員的補貼，並非雇主及員工方面所得支配，且衛福部已補助業者每月396萬元。業者在未經勞工同意的狀況下，片面變更勞動契約，於員工受徵調時僅支付300元的額外津貼，進而扣留員工部分應得防疫津貼1200元，實無理由。業者除依法必須給付平時薪資外，尚應將衛福部所特別核發的防疫津貼每日1500元給付員工4人。另外，因業者未經員工同意即扣除與防疫津貼同額的工資，顯然有違反勞動法令與勞動契約及未全額給付工資的情形，員工主張終止兩造勞動契約，並請求被告給付資遣費，為有理由。

被徵調為防疫旅館的飯店業者將衛福部補貼員工的防疫津貼從薪資中扣除，引發員工不滿告上法院。圖／本報資料照片
被徵調為防疫旅館的飯店業者將衛福部補貼員工的防疫津貼從薪資中扣除，引發員工不滿告上法院。圖／本報資料照片

衛福部 薪資 防疫旅館

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