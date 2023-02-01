苛扣員工防疫津貼 嘉義某飯店業者敗訴

嘉義縣某飯店於防疫期間被徵調為防疫旅館，員工除本薪資外另有衛福部每日1500元防疫津貼，但飯店業者卻以防疫期間仍是所屬員工，這筆津貼是業者的防疫補償，將薪資扣除防疫津貼後，另發300元任務加給後再發給員工，員工忿恨不平，以業者苛扣工資等違法事證告上法院。嘉義地方法院判業者敗訴，應返還員工津貼及資遣費，可上訴。

位於嘉義縣山區的這家飯店，因應疫情被徵調為集中檢疫場所，飯店4名員工也被徵調為疫情隔離場所的支援人員，並依據「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」，薪資部分比照薪資計算，另有額外每日1500元防疫津貼。前年主管機關將防疫津貼直接撥入員工帳戶內，業者發薪時卻將這筆津貼扣除後另發300元的任務加給，令員工不滿而向衛福部嘉義醫院提出申訴，後來員工又被迫離職終止勞動契約；因雙方協調未果而走上訴訟。

業者認為，檢疫徵調的兩造為衛福部與業者，由業者提供場所、設備及人員給衛福部作為檢疫用途，衛福部給予業者損失補償。徵調期間員工雖經衛福部徵調為檢疫人員，業者仍然是雇主身份，員工的工作內容由原旅館勞務提供改為檢疫勞務，仍屬為業者提供檢疫勞務而受領工資給付。徵調期間衛福部給付的員工津貼補償，是因為業者蒙受營業損失，由衛福部對業者的為防疫補償收入，與員工受領報酬不同。因此，員工與衛福部在徵調期間並不成立雇傭關係，防疫津貼應是業者的防疫補償收入。