苛扣員工防疫津貼 嘉義某飯店業者敗訴
嘉義縣某飯店於防疫期間被徵調為防疫旅館，員工除本薪資外另有衛福部每日1500元防疫津貼，但飯店業者卻以防疫期間仍是所屬員工，這筆津貼是業者的防疫補償，將薪資扣除防疫津貼後，另發300元任務加給後再發給員工，員工忿恨不平，以業者苛扣工資等違法事證告上法院。嘉義地方法院判業者敗訴，應返還員工津貼及資遣費，可上訴。
位於嘉義縣山區的這家飯店，因應疫情被徵調為集中檢疫場所，飯店4名員工也被徵調為疫情隔離場所的支援人員，並依據「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」，薪資部分比照薪資計算，另有額外每日1500元防疫津貼。前年主管機關將防疫津貼直接撥入員工帳戶內，業者發薪時卻將這筆津貼扣除後另發300元的任務加給，令員工不滿而向衛福部嘉義醫院提出申訴，後來員工又被迫離職終止勞動契約；因雙方協調未果而走上訴訟。
業者認為，檢疫徵調的兩造為衛福部與業者，由業者提供場所、設備及人員給衛福部作為檢疫用途，衛福部給予業者損失補償。徵調期間員工雖經衛福部徵調為檢疫人員，業者仍然是雇主身份，員工的工作內容由原旅館勞務提供改為檢疫勞務，仍屬為業者提供檢疫勞務而受領工資給付。徵調期間衛福部給付的員工津貼補償，是因為業者蒙受營業損失，由衛福部對業者的為防疫補償收入，與員工受領報酬不同。因此，員工與衛福部在徵調期間並不成立雇傭關係，防疫津貼應是業者的防疫補償收入。
法官認為，防疫津貼是主管機關對於員工等人遭徵調為防疫工作人員的補貼，並非雇主及員工方面所得支配，且衛福部已補助業者每月396萬元。業者在未經勞工同意的狀況下，片面變更勞動契約，於員工受徵調時僅支付300元的額外津貼，進而扣留員工部分應得防疫津貼1200元，實無理由。業者除依法必須給付平時薪資外，尚應將衛福部所特別核發的防疫津貼每日1500元給付員工4人。另外，因業者未經員工同意即扣除與防疫津貼同額的工資，顯然有違反勞動法令與勞動契約及未全額給付工資的情形，員工主張終止兩造勞動契約，並請求被告給付資遣費，為有理由。
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