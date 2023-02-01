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開工第一天就酒駕 宿醉男遇警酒測茫了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄莊姓男子前2年都曾涉酒駕，趁春節連續假日結束在家喝酒，開工首日宿醉未退便騎車準備上工，途中遇警方攔查，因口出酒氣，經測出呼氣酒測值達每公升0.74毫克，未開工先吃公共危險官司。

1月30日春節假期過後開工第一天，莊姓男子（62歲）騎機車經過苓雅區建軍路、中正一路口，因騎車變換車道沒打方向燈，遇高雄市警苓雅分局福德二路派出所警員攔查，員警勸導他的時候，聞到他的酒氣，才要求對他酒測。莊當下堅稱自己並沒喝酒，但經酒測，呼氣酒測值達0.74毫克。

據了解，莊姓男子去年及前年都曾有酒駕紀錄，他稱，因為要開工，前一天自己在家喝酒，沒想到酒精未退。警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莊姓男子在開工首日，便因前一天酒後未退，被警方測出涉嫌酒駕。記者林保光／翻攝
莊姓男子在開工首日，便因前一天酒後未退，被警方測出涉嫌酒駕。記者林保光／翻攝

酒測 酒駕 春節

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