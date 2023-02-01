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20歲男台中夜店囂張嗆 譙警三字經遭噴辣椒水狼狽落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中20歲柯姓男子今凌晨和朋友從台中夜店Super House散場時疑推擠糾紛，和其他客人爆發肢體衝突，警方獲報出動快打部隊到場，柯原本在朋友架離下已經要上車，卻又因遭警驅離面子掛不住，酒後衝動譙了句三字經，隨即遭員警噴辣椒水壓制狼狽遭逮，全案依妨害公務送辦。

台中第4分局指出，大墩派出所昨晚在該夜店執守望勤務，今凌晨4點多散場時獲報，因柯男和其他客人出大門疑似推擠有口角，為避免現場衝突擴大呼叫線上快打部隊，支援警力到場隨即組成人牆隔開雙方。

當時柯在其他朋友攔阻下，原本已經要上車離開，警方也朝他喝斥「趕快走啦！」柯上車前疑酒醉又感覺沒面子，除頻頻向警方作出挑釁動作，還偷偷罵了一句三字經。

但因譙髒話聲量清楚，當下被警方聽見並衝上前朝他噴辣椒水、壓制在地，警方也喝斥回嗆「你罵什麼啊」、「警察這樣給你罵的喔？」柯男囂張氣焰頓時全消，還被雙手反銬在地，一旁朋友也不斷為柯衝動的行為代替向警方道歉。

警方表示，全案將依妨害公務侮辱公務員罪嫌將柯移送偵辦，第4分局將持續針對夜店、PUB、特種營業場所不定期密集擴大臨檢勤務、周邊同步路檢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯男亂譙警方三字經，遭噴辣椒水上銬逮捕，全案依妨害公務罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
柯男亂譙警方三字經，遭噴辣椒水上銬逮捕，全案依妨害公務罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝

夜店 妨害公務 辣椒水

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