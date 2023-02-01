20歲男台中夜店囂張嗆 譙警三字經遭噴辣椒水狼狽落網
台中20歲柯姓男子今凌晨和朋友從台中夜店Super House散場時疑推擠糾紛，和其他客人爆發肢體衝突，警方獲報出動快打部隊到場，柯原本在朋友架離下已經要上車，卻又因遭警驅離面子掛不住，酒後衝動譙了句三字經，隨即遭員警噴辣椒水壓制狼狽遭逮，全案依妨害公務送辦。
台中第4分局指出，大墩派出所昨晚在該夜店執守望勤務，今凌晨4點多散場時獲報，因柯男和其他客人出大門疑似推擠有口角，為避免現場衝突擴大呼叫線上快打部隊，支援警力到場隨即組成人牆隔開雙方。
當時柯在其他朋友攔阻下，原本已經要上車離開，警方也朝他喝斥「趕快走啦！」柯上車前疑酒醉又感覺沒面子，除頻頻向警方作出挑釁動作，還偷偷罵了一句三字經。
但因譙髒話聲量清楚，當下被警方聽見並衝上前朝他噴辣椒水、壓制在地，警方也喝斥回嗆「你罵什麼啊」、「警察這樣給你罵的喔？」柯男囂張氣焰頓時全消，還被雙手反銬在地，一旁朋友也不斷為柯衝動的行為代替向警方道歉。
警方表示，全案將依妨害公務侮辱公務員罪嫌將柯移送偵辦，第4分局將持續針對夜店、PUB、特種營業場所不定期密集擴大臨檢勤務、周邊同步路檢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言