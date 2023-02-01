逆孫偕損友摀其口鼻搶錢未遂 阿嬤心寒要斷祖孫關係

台南楊姓男子因積欠債務無力償還，去年5月底晚間夥同朱姓友人翻牆進入阿嬤家，見她在客廳沙發上睡覺，朱依指示以枕頭布摀住其口鼻，楊徒手欲拿取阿嬤口袋內現金，阿嬤反抗後2人逃離且犯4起機車竊案，楊被判3年10月上訴，阿嬤雖說原諒，但心寒不願和解，二審駁回上訴。

檢警調查，楊從事招牌廣告工作，朱是貨車助手，兩人共同租屋。去年1月6日起至3月7日，兩人利用一字螺絲起子及扳手等物，陸續竊取4男子停放在機車格內的機車，得手後將機車騎回租屋處，並拆卸零件變賣。

此外，楊因積欠債務無力償還，知道阿嬤平日均將現金藏放在褲子口袋內，去年5月29日下午3、4時許，先到阿嬤新化住處勘查後，翌日凌晨1時許共乘機車至附近，旋步行至阿嬤家並翻牆進入。

2人見阿嬤正在客廳沙發上睡覺，楊將客廳內夜燈關閉，朱依其指示以枕頭布摀住其口鼻並壓制，楊以徒手欲拿取阿嬤口袋內的現金，惟朱見她反抗而心生畏懼，作罷逃出門外，楊見狀也隨之逃離，強盜未遂。

一審認楊共同犯攜帶凶器竊盜罪共2罪、各處9月，又共同犯攜帶凶器竊盜罪共2罪、各處7月，又共同犯逾越牆垣侵入住宅強盜未遂罪處3年，應執行3年10月。朱共同犯攜帶凶器竊盜罪共2罪、各處9月，又共同犯攜帶凶器竊盜罪共2罪、各處7月，又共同犯逾越牆垣侵入住宅強盜未遂罪處2年8月，應執行3年6月。

然而，審理時，阿嬤表示原諒被告2人，但對孫子很心寒、不打算與被告2人和解。2人僅就原判決關於共同逾越牆垣侵入住宅強盜未遂罪部分的量刑提上訴。

楊、朱律師指出，被告2人已盡力聯繫阿嬤及姑姑，希望能再次當面誠摯向阿嬤道歉，惟2人對楊傳送訊息均未回應。律師指出，阿嬤於原審已表示願意原諒被告2人，可見阿嬤不願再追究被告2人的犯罪行為。