基隆女南下高雄追愛 被查出通緝上銬與男友離情依依

基隆44歲方姓女子去年因案遭通緝，為躲避查緝，南下365公里到高雄與男網友同居；日前與男友外出，遇到巡邏員警，因方女心虛不時回頭關注警方動向引起注意遭攔，隨後被查出通緝身分，警將人上銬依法逮捕歸案，方女還與男友離情依依，坐上警車還頻頻拭淚，讓員警既尷尬又傻眼。

據悉，方女去年10月因涉及詐欺罪，傳喚未到案，遭基隆地檢署發布通緝，逃逸期間，她與42歲姓男網友結識並交往，南下追愛在高雄同居，還不忘將機車托運下來當兩人愛的代步工具。

未料，1月29日晚上9時許，男友騎著方女的機車載著她外出，途中遇見楠梓分局翠屏派出所巡邏員警，坐在後座的方女心虛頻頻看後照鏡，還不時回頭查看警察動向，此舉反而引起注意。

員警趁停等紅燈的過程中，查詢該車牌，發現機車為遭通緝的方女所有，便立刻上前將兩人攔下。